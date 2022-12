La selecció de França va treure aquest dissabte l'últim bitllet a les semifinals del Mundial de Qatar després de vèncer (1-2) a Anglaterra en l'Estadi Al Bayt, després d'un partit igualat que Harry Kane va poder manar a la pròrroga, de no fallar el seu segon penal, per a citar-se el dimecres 14 amb el Marroc, victoriosa també sobre Portugal, per un lloc en la final.

Encara que 'Els Bleus' es van avançar en el marcador per mitjà d'Aurelien Tchouaméni, el davanter del Tottenham va empatar des del punt de penal. Olivier Giroud va retornar l'avantatge després d'un gran testarazo i, encara que va tenir l'oportunitat de tornar a empatar la trobada, Kane va enviar alt el seu segon penal de la nit, acabant així amb les possibilitats de la seva selecció de repetir semifinals, després de l'aconseguit en 2018.

Encara que li va faltar el gol, Antoine Griezmann va ser la peça clau del sistema de Didier Deschamps, convertint-se a més en el màxim assistent de la història de França, després de superar a Thiery Henry amb 28. El blanc-i-vermell va quallar uns quarts de final excel·lents com a generador de joc i frontissa amb un atac format per Kylian Mbappé, l'històric Giroud -màxim golejador (53) de França- i la versió millorada d'Ousmane Dembélé.

Sense el tanteig inicial propi d'un partit d'aquesta envergadura, totes dues seleccions van sortir al camp amb ganes de demostrar des del primer minut. Així, va ser la campiona del món la que va colpejar primer, per mitjà d'una sensacional sabatada del futbolista del Reial Madrid, Aurélien Tchouaméni. El migcampista francès connecto un tret des de fora de l'àrea davant el qual poc o res va poder fer Pickford.

No obstant això, lluny d'acoquinar-se, els 'Three Lions' no li van perdre la cara al partit i aviat van voler reaccionar. Primer Kane es va plantar davant Lloris dins de l'àrea, però no va poder batre al porter després d'un revers, per a després provar al seu company al Tottenham des de la frontal de l'àrea. Partit d'anada i tornada amb moltes alternatives, que va deixar una primera meitat en la qual tots dos van tenir les seves fases i moments de control.

Va continuar el mateix guió en la represa, encara que amb una Anglaterra més vertical, que res més sortir de vestuaris va tenir l'empat en les botes de Bellingham després d'un potent tret des de la frontal que Lloris va acabar desviant a córner. Bons minuts dels de Gareth Southgate, que per mitjà de Bukayo Saka van trobar el premi del gol.

L'atacant de l'Arsenal no va parar d'intentar-lo per la banda dreta fins que en una de les seves internades va ser derrocat per Tchouaméni dins de l'àrea. Harry Kane no va perdonar des dels onze metres i va retornar les taules al marcador, igualant a Wayne Rooney com a màxim golejador de la història dels 'Three Lions' amb 53 gols. A partir d'aquí, els anglesos es van llançar pel partit, bolcant tot el seu joc en camp rival.

Maguire va manar al pal un testarazo després d'una falta botada des del lateral i poc després Saka va estar a punt de rematar un centre mesurat que finalment va treure la defensa gal·la. No obstant això, quan millor estaven els anglesos, els de Didier Deschamps van treure la seva arpa i van retornar l'avantatge en el marcador per mitjà d'un sensacional Giroud que, després d'un gran centre de Griezmann, va rematar de cap al fons de la xarxa.

Amb tot i això, els de Gareth Southgate van tornar a tenir l'oportunitat d'igualar la contesa, però Kane, aquesta vegada menys encertat, va manar als núvols el seu segon penal de la nit. El davanter es va convertir en heroi i vilà d'una selecció anglesa que posa fi a la seva aventura mundialista.