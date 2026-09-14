Lexus RX 2027 a Girona: el SUV prèmium renova tecnologia, disseny i gamma
Lexus Girona presenta l'evolució d'un dels models més emblemàtics de la marca, amb cinc acabats i dues motoritzacions electrificades de fins a 371 CV
Redacció
Hi ha models que, amb el pas dels anys, acaben definint una marca. En el cas de Lexus, un d'ells és sens dubte l'RX. Va ser un dels primers vehicles a combinar l'amplitud d'un totcamí amb el confort d'una berlina de luxe i, generació rere generació, ha mantingut aquesta filosofia. Ara, el Lexus RX 2027 es renova amb més tecnologia, una gamma reorganitzada i dues motoritzacions electrificades.
La nova proposta es pot descobrir a Lexus Girona, el concessionari oficial de la marca a Fornells de la Selva. El model s'adreça als conductors que busquen un SUV espaiós i confortable, però que també valoren l'eficiència, les prestacions i un disseny diferenciat.
La gamma 2027 no representa un canvi radical respecte del model conegut fins ara. Lexus ha preferit evolucionar els elements que han convertit l'RX en un dels seus automòbils més venuts a Espanya. El resultat és un vehicle que conserva la seva personalitat, però amplia les possibilitats d'elecció amb cinc acabats: BUSINESS, EXECUTIVE, F DESIGN, LUXURY i F SPORT.
Un SUV pensat per viatjar
Lexus manté en aquest RX una de les seves principals senyes d'identitat: el confort de conducció. La posició elevada al volant, l'amplitud de l'habitacle i la cura de l'aïllament acústic busquen crear un ambient relaxat, especialment en els desplaçaments llargs.
És una orientació que encaixa amb l'ús que molts conductors gironins fan d'aquest tipus de vehicle. El RX permet afrontar amb comoditat els trajectes quotidians, però també els desplaçaments per carretera, els viatges familiars o les rutes per un territori amb entorns tan diferents com la ciutat de Girona, la Costa Brava o les carreteres de muntanya.
Aquesta versatilitat es combina amb una imatge exterior més dinàmica. La graella davantera queda ara més integrada en la carrosseria, mentre que els fars triples de LED mantenen la característica signatura lumínica de Lexus. A la part posterior, una línia contínua de llum recorre el vehicle i accentua visualment la seva amplada.
De perfil, el pilar posterior conserva l'efecte de sostre flotant que identifica el model. Són canvis subtils, però suficients per reforçar la presència d'un SUV que aposta per l'elegància sense necessitat de recórrer a un disseny excessivament agressiu.
Híbrid endollable o híbrid turbo
Una de les decisions principals a l'hora d'escollir el nou Lexus RX 2027 serà la motorització. La gamma ofereix dues alternatives electrificades amb plantejaments diferents.
El Lexus RX 450h+ és la versió híbrida endollable. Desenvolupa una potència conjunta de 292 CV i ofereix fins a 86 quilòmetres d'autonomia elèctrica en ciutat. Aquesta capacitat permet fer bona part dels desplaçaments diaris sense utilitzar el motor de combustió, sempre que el vehicle es carregui amb regularitat.
Quan cal afrontar un recorregut més llarg, el sistema híbrid elimina la dependència exclusiva d'un punt de càrrega. Aquesta combinació converteix l'RX 450h+ en una opció especialment equilibrada per a qui alterna trajectes urbans o interurbans amb viatges per carretera.
Malgrat les dimensions del vehicle, les prestacions són destacables: accelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segons. Les emissions homologades se situen en 75 grams de CO₂ per quilòmetre.
L'alternativa més potent és el Lexus RX 500h F SPORT, equipat amb un sistema híbrid turbo de 371 CV. Incorpora un motor de gasolina de 2,4 litres i la tracció integral intel·ligent DIRECT4, que distribueix la força entre els dos eixos segons les condicions de circulació. Aquesta versió accelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segons i presenta un comportament més esportiu. L'acabat F SPORT també reforça aquest caràcter amb una estètica específica i una posada a punt orientada a oferir una resposta més directa.
L'artesania japonesa entra a l'habitacle
L'interior és un dels espais on Lexus intenta marcar distàncies respecte d'altres SUV prèmium. La marca manté el concepte japonès Takumi, basat en la feina minuciosa dels artesans i en l'atenció pels petits detalls.
Aquesta filosofia es tradueix en la selecció dels materials, els ajustos de les diferents peces i la sensació de qualitat dels comandaments. Lexus també ha incorporat materials més sostenibles, una tendència cada vegada més present en els vehicles de gamma alta.
La tecnologia s'integra en un quadre de comandament orientat al conductor. El principal element és una pantalla tàctil de 14 polzades, des de la qual es controlen el sistema multimèdia, la climatització i els diferents modes de conducció.
El sistema és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, de manera que permet accedir a les aplicacions habituals del telèfon mòbil. En funció de l'acabat, la pantalla central es complementa amb el Lexus Digital Cockpit de 12,3 polzades.
L'acabat EXECUTIVE guanya protagonisme
Entre les diferents opcions disponibles, Lexus destaca especialment l'acabat EXECUTIVE. Se situa al centre de la gamma i incorpora bona part dels elements que els clients esperen trobar en un automòbil d'aquest segment.
El seu equipament inclou llandes de 21 polzades, fars multi-LED i sostre panoràmic. A l'interior disposa de seients davanters calefactats i ventilats, pantalla multimèdia de 14 polzades i quadre d'instruments digital.
Per sota se situa l'acabat BUSINESS, que dona accés al model, mentre que les versions F DESIGN i LUXURY permeten incrementar el nivell de personalització, confort i equipament. El RX 500h queda vinculat exclusivament a l'acabat esportiu F SPORT.
Una gamma des de 83.900 euros
La gamma s'inicia amb el Lexus RX 450h+ BUSINESS, disponible des de 83.900 euros. L'acabat EXECUTIVE té un preu de 92.900 euros, mentre que el F DESIGN se situa en 94.900 euros.
Per als clients que busquen el nivell d'equipament més alt, el RX 450h+ LUXURY costa 101.500 euros. El RX 500h F SPORT, la versió més potent i esportiva, encapçala l'oferta amb un preu de 111.300 euros. La pintura metal·litzada comporta un suplement de 1.350 euros.
Amb aquesta actualització, el Lexus RX reforça el seu paper dins del segment dels grans SUV prèmium. No busca trencar amb la fórmula que l'ha consolidat, sinó perfeccionar-la amb més equipament, connectivitat i opcions electrificades.
Els conductors interessats a conèixer el Lexus RX 2027 a Girona poden ampliar la informació a Lexus Girona, situat a la carretera Nacional II, número 18, de Fornells de la Selva. El concessionari oficial ofereix assessorament sobre les motoritzacions, els acabats i les possibilitats d'equipament del model.
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
- L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
- Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
- De la carretera als ruscos de l'Empordà: Marc Arumí va deixar el camió per viure entre 50.000 abelles
- Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern