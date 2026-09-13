Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Terra de TrobadorsDiada Aliança CatalanaJoana Rosselló CadaquésMaçanet frontera
instagramlinkedin

Intel·ligència artificial

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

«Seria un moment poc aconsellable per sortir al mercat borsari», ha afirmat.

Arxiu – Sam Altman, cofundador i CEO d’OpenAI, en un panel sobre el futur de la intel·ligència artificial a Berlín.

Arxiu – Sam Altman, cofundador i CEO d’OpenAI, en un panel sobre el futur de la intel·ligència artificial a Berlín. / Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

EP

MADRID

El CEO d’

, Sam Altman, ha anunciat que la tecnològica creadora de ChatGPT no sortirà a borsa aquest any davant els riscos de seguretat que presenten els models avançats d’intel·ligència artificial. «Seria un moment poc aconsellable per sortir al mercat borsari», ha afirmat.

«Tenint en compte tot el que està passant en matèria de seguretat, ara mateix seria un moment poc prudent per sortir a borsa. No sentim pressió per fer-ho», ha explicat el director executiu d’OpenAI en una entrevista amb la revista ‘Fortune’.

Altman ha emfatitzat que la matriu tecnològica encara té «moltes coses a fer respecte al que es requerirà per a la seguretat i l’alineació», mentre ha insistit que la companyia està disposada a prendre decisions «contràries al benefici financer immediat» dels seus inversors per «salvaguardar» el control humà sobre la tecnologia.

El CEO d’OpenAI també ha reconegut que la companyia ha estat alentint alguns processos d’entrenament i ha qualificat d’«inacceptable» qualsevol escenari en què hi hagi un 10% de probabilitats que es produeixi una catàstrofe derivada de la manca de control sobre els programes d’intel·ligència artificial.

«Tots tenim una enorme responsabilitat i no podem permetre que els egos, els incentius econòmics, ni altres factors s’interposin al camí», ha remarcat Altman.

Anthropic advoca per «baixar el ritme» de desenvolupament de la IA

En aquesta mateixa línia, conseller delegat d’Anthropic, Dario Amodei, va advocar per «baixar el ritme» de desenvolupament de la intel·ligència artificial i va advertir que es corre el risc de «perdre el control» d’aquesta tecnologia i provocar «atacs informàtics», «bioterrorisme» o «greus problemes econòmics greus».

«Hem d’abaixar el ritme al qual millorem les capacitats dels models d’IA. Els avenços continuarien sent ràpids i aprofitaríem sàviament el temps que guanyaríem», va afirmar Amodei en un text publicat aquest dissabte en el seu blog.

A més d’aquests atacs informàtics, «bioterrorisme» o «greus problemes econòmics greus» podrien produir-se si hi ha un desenvolupament «imprudent» de la IA i posa com a exemple el risc que la IA prengui el control d’internet en un termini d’entre 6 i 12 mesos. Per això proposa mesures de seguretat i normativa sense deixar de tenir «èxit comercial». «S’ha de donar prioritat a la cautela sobre la velocitat i a la prudència sobre el benefici», ha reblat.

En concret planteja mesures com una «avaluació incorporada» per part d’actors independents, «coordinació democràtica» amb les institucions públiques i «coordinació global» que uneixi els esforços dels països democràtics i els autoritaris a nivell mundial.

Notícies relacionades

«Estic d’acord amb Dario en què hem de posar límit a la frontera. Aquest ha sigut el principal tema de debat de les últimes setmanes a OpenAI», va explicar Altam aquest dissabte en els seus perfils de xarxes socials. «Farem el mateix. Aviat donarem més informació», va indicar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  2. Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
  3. L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
  4. Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
  5. Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
  6. Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
  7. Àngela Domènech: Figueres mereix una alternativa útil
  8. La tornada de Ramon Pellicer i l’adeu de Marc Ribas marquen la nova temporada de 3Cat

La caiguda del consum d’alcohol s’estén en bars i restaurants

La caiguda del consum d’alcohol s’estén en bars i restaurants

Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»

Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional

Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional

Alba Roca, psiquiatra: «El moment del part és el moment en què una dona té més risc de desenvolupar un trastorn psicòtic en tota la seva vida»

Alba Roca, psiquiatra: «El moment del part és el moment en què una dona té més risc de desenvolupar un trastorn psicòtic en tota la seva vida»

Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció

La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció

Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"

Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"
Tracking Pixel Contents