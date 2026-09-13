Intel·ligència artificial
OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»
«Seria un moment poc aconsellable per sortir al mercat borsari», ha afirmat.
EP
El CEO d’
, Sam Altman, ha anunciat que la tecnològica creadora de ChatGPT no sortirà a borsa aquest any davant els riscos de seguretat que presenten els models avançats d’intel·ligència artificial. «Seria un moment poc aconsellable per sortir al mercat borsari», ha afirmat.
«Tenint en compte tot el que està passant en matèria de seguretat, ara mateix seria un moment poc prudent per sortir a borsa. No sentim pressió per fer-ho», ha explicat el director executiu d’OpenAI en una entrevista amb la revista ‘Fortune’.
Altman ha emfatitzat que la matriu tecnològica encara té «moltes coses a fer respecte al que es requerirà per a la seguretat i l’alineació», mentre ha insistit que la companyia està disposada a prendre decisions «contràries al benefici financer immediat» dels seus inversors per «salvaguardar» el control humà sobre la tecnologia.
El CEO d’OpenAI també ha reconegut que la companyia ha estat alentint alguns processos d’entrenament i ha qualificat d’«inacceptable» qualsevol escenari en què hi hagi un 10% de probabilitats que es produeixi una catàstrofe derivada de la manca de control sobre els programes d’intel·ligència artificial.
«Tots tenim una enorme responsabilitat i no podem permetre que els egos, els incentius econòmics, ni altres factors s’interposin al camí», ha remarcat Altman.
Anthropic advoca per «baixar el ritme» de desenvolupament de la IA
En aquesta mateixa línia, conseller delegat d’Anthropic, Dario Amodei, va advocar per «baixar el ritme» de desenvolupament de la intel·ligència artificial i va advertir que es corre el risc de «perdre el control» d’aquesta tecnologia i provocar «atacs informàtics», «bioterrorisme» o «greus problemes econòmics greus».
«Hem d’abaixar el ritme al qual millorem les capacitats dels models d’IA. Els avenços continuarien sent ràpids i aprofitaríem sàviament el temps que guanyaríem», va afirmar Amodei en un text publicat aquest dissabte en el seu blog.
A més d’aquests atacs informàtics, «bioterrorisme» o «greus problemes econòmics greus» podrien produir-se si hi ha un desenvolupament «imprudent» de la IA i posa com a exemple el risc que la IA prengui el control d’internet en un termini d’entre 6 i 12 mesos. Per això proposa mesures de seguretat i normativa sense deixar de tenir «èxit comercial». «S’ha de donar prioritat a la cautela sobre la velocitat i a la prudència sobre el benefici», ha reblat.
En concret planteja mesures com una «avaluació incorporada» per part d’actors independents, «coordinació democràtica» amb les institucions públiques i «coordinació global» que uneixi els esforços dels països democràtics i els autoritaris a nivell mundial.
«Estic d’acord amb Dario en què hem de posar límit a la frontera. Aquest ha sigut el principal tema de debat de les últimes setmanes a OpenAI», va explicar Altam aquest dissabte en els seus perfils de xarxes socials. «Farem el mateix. Aviat donarem més informació», va indicar.
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