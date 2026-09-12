Entrevista
Sílvia Heras, periodista de TV3: "Vull insistir amb allò de qüestionar el poder i donar la veu al poble"
Nascuda el 1966, Sílvia Heras treballa a TV3 des del 1988. Experta en el món anglosaxó: EUA, Regne Unit i Irlanda. Diverses cobertures també a Amèrica Llatina.
Vostè va iniciar més tard la seva etapa televisiva...
Va ser una experiència brutal, perquè vaig entrar a TV3 de becària, quan estudiava Periodisme, a finals del 1988, i després de sis mesos vaig empalmar. Ara ho expliques als joves i et diuen que nosaltres sí que ho teníem fàcil. Em vaig presentar a les oposicions i ja vaig tenir plaça. Per mi, aquell era el millor lloc per treballar a Catalunya. Sempre m’ha agradat més la televisió que la premsa escrita.
I es va especialitzar en els Estats Units...
De fet, vaig estudiar un any allà, i tenint un bon nivell d’anglès i coneguent el país vaig començar cobrint les eleccions nord-americanes i hi he anat de reforç moltes vegades.
Ara, amb Donald Trump de president, deu haver hagut d’explorar molt...
Sí, en el primer mandat, no ens ho crèiem i, a més a més, hi havia gent del seu equip que el frenava. Ara, els tres poders són republicans i s’han trencat tots els límits. Trump ens té a tots desconcertats, fins al punt que la democràcia està en perill.
Què ha suposat per a vostè tenir controlada aquesta parcel·la política?
Et dona comoditat. Ens repartim els temes per afinitats i, així, sabem del que estem parlant.
També està especialitzada en la Gran Bretanya. El Brexit va sacsejar molt la vida dels britànics...
Sí, la seva sortida de la Unió Europea va ser increïble. Vaig estar cobrint el Brexit des de la City de Londres i, l’endemà, la gent no en donava crèdit. Quan la gent està enfadada, vota coses estrambòtiques, és la manera d’expressar el seu descontentament. Segur que, ara, se’n penedeixen, perquè els resultats no han sigut gens exitosos.
Què hauria sigut, vostè, si no hagués cursat estudis de Periodisme?
Hauria fet Traducció i Interpretació, però tenia molt clar que m’agradaven molt les llengües i els idiomes i conèixer cultures noves. Com que em va anar tot tant rodat, ja porto 38 anys a TV3. És una feina que m’encanta i m’apassiona.
Quines assignatures li queden pendents encara en el periodisme?
Més que assignatures pendents, vull insistir amb allò de qüestionar el poder i donar la veu al poble, una cosa que, ara, s’està perdent. Mentre que la nostra generació ho tenia molt clar, això, ara, als joves, els importen altres coses. A molts, només els preocupa sortir a la tele, minuts de pantalla, i no els preocupa tant el qüestionar les decisions que creuen que són errònies. Entre els joves, ara, hi ha molt de conformisme.
Com l’han afectat les noves tecnologies?
La Intel·ligència Artificialm si s’utilitza bé, és súperutil. La IA és perillosa, perquè, quan no sap alguna cosa, se l’inventa. Les noves tecnologies et faciliten molt les coses, però no ens poden substituir mai, a nosaltres, els periodistes.
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