Art
Tres ous gegants de Dalí anuncien el nou espai immersiu de la Casa Amatller, a Barcelona
La Fundació Gala-Salvador Dalí i Layers of Reality impulsen un recorregut tecnològic que connecta les visions futuristes del geni empordanès amb les arts digitals del present
Salvador Dalí torna al passeig de Gràcia. Ho fa un segle després d’haver-hi presentat les seves primeres exposicions individuals, però aquesta vegada arriba convertit en una experiència immersiva que mira cap a un futur que ell mateix ja havia començat a imaginar. El 15 de setembre, la Casa Amatller inaugurarà Dalí Boulevard Cibernètic, un nou espai permanent dedicat a l’univers de l’artista, produït per Layers of Reality i la Fundació Gala Salvador Dalí, de més de 1.200 m².
S'obre al públic el 16 de setembre
S’obrirà al públic el dia 16 i per escalfar motors abans de l'obertura, la ciutat ja respira l'univers del pintor empordanès: tres ous de grans dimensions s'han instal·lat al mateix Passeig de Gràcia com a preludi visual i reclam per als passejants.
Una proposta immersiva
La proposta parteix d’una idea especialment daliniana: posar en diàleg la imaginació d’un dels artistes més visionaris del segle XX amb les possibilitats de la tecnologia actual. El resultat és un recorregut d’arts digitals que convida el públic a endinsar-se en l’imaginari de Dalí i en la seva relació amb disciplines com la ciència, la pintura, l’escultura, el disseny i la moda. El 1925, Salvador Dalí va presentar la seva primera exposició individual a les Galeries Dalmau, al passeig de Gràcia. L’any següent hi tornaria amb una segona exposició. El centenari d’aquella primera mostra es va commemorar el 2025.
Ara, el 2026, el passeig de Gràcia torna a acollir una proposta vinculada directament amb l’univers de l’artista. La connexió entre Dalí i aquesta avinguda barcelonina permet llegir Dalí Boulevard Cibernètic com una nova etapa d’una relació que es remunta als inicis de la seva trajectòria. Dalí no només va convertir el surrealisme en una manera de representar el món.
La seva obra també està travessada per la fascinació per la ciència, la tecnologia i les possibilitats que obrien els nous descobriments. Dalí Boulevard Cibernètic posa el focus en aquesta dimensió futurista del creador i la tradueix al llenguatge de les arts digitals. L’experiència proposa un viatge entre somni i tecnologia, fantasia i anticipació: un espai en què les visions que Dalí va imaginar en el seu temps entren en contacte amb les eines del present.
Dues visions del futur
La Casa Amatller es converteix així en la porta d’entrada a un bulevard dalinià que connecta dues Barcelones separades per un segle i, al mateix temps, dues maneres d’entendre el futur: la que Dalí va imaginar i la que avui podem experimentar a través de la tecnologia. El projecte és una prolongació i actualització del projecte Dalí cibernètic que es va poder veure a l’IDEAL de Poble Nou fa uns 5 anys, amb gran èxit de públic. Les entrades ja estan a la venda a daliboulevard.com
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