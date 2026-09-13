Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»
L’exministre i exdirigent socialista va néixer a Valverde de Leganés i va emigrar del seu poble a Barcelona amb tan sols 13 anys sense els seus pares a la recerca d’una vida més pròspera
Extremadura també celebra la Diada: «És hora d’eliminar prejudicis i polítiques interessades»
Sara González
Era només un nen de 13 anys quan, lleuger d’equipatge, va pujar a aquell tren el 1964 amb un certificat de la Guàrdia Civil així que estava autoritzat per la seva família a viatjar sol. Un tren dels d’abans, d’aquells en què treure el cap per la finestra volia dir acabar amb la cara plena de sutge. Anava atapeït de gent. Primer van ser vuit hores fins a Madrid i, després, més de 10 per arribar a Barcelona. Per a Celestino Corbacho (Badajoz, 1949) va ser el viatge de la seva vida sense poder imaginar-se que acabaria sent l’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més poblada de la que es convertiria en la seva nova terra: Catalunya. Enrere deixava els seus pares i la seva llar al municipi extremeny de Valverde de Leganés per buscar-se la vida com ho havien fet abans dos dels seus germans grans.
Me’n vaig anar per la falta d’expectatives
«Me’n vaig anar per la falta d’expectatives. D’una banda, tenia por d’allò desconegut: mai no havia estat en una capital de província. Però, de l’altra, em movia l’esperança», relata. I és que havia viscut els seus primers vuit anys en una barraca d’El Campillo, una construcció rural sense aigua corrent ni electricitat, dins la finca del terratinent per a qui treballava el seu pare com a pagès. Dormia sobre un matalàs fet amb rostoll del blat que es collia a l’estiu i, tot i que mai no va passar gana, el menjar que hi havia era ben bàsic. I caminava cada dia dos quilòmetres per rebre classes de primària.
Amb el pic i la pala a les obres
Aquest és el món en què s’havia bressolat. Per això, al trepitjar per primera vegada l’ Estació de França per, des d’allà, agafar el metro fins a Vilapiscina, es va quedar amb la boca oberta. «Va ser un fort impacte. Tot em semblava grandiós i era pur descobriment per a mi, que venia d’un poble petit», explica. El seu primer domicili va ser al número 419 del passeig Maragall en una habitació que compartia amb els seus dos germans i un altre jove més. Com ells, es va buscar la vida. Primer, als 14 anys, treballant amb el pic i la pala en obres i transportant material de construcció. Va suar asfaltant la Carretera del Mig, una via de la qual anys després, com alcalde, va haver d’encarregar-se de la seva rehabilitació completa.
Em vaig trobar amb una societat que em va acollir, m’identificava com a vingut de fora, però des del primer moment vaig voler integrar-me
De les obres, va passar a ser aprenent en una impremta, després, a vendre llibres de psicologia en un grup d’editorials i, més tard, electrodomèstics a domicili. Tot mentre, en paral·lel, cursava el batxillerat nocturn i es familiaritzava amb el català, a més d’anar teixint una xarxa d’amistats. «Em vaig trobar amb una societat que em va acollir, m’identificava com a vingut de fora, però des del primer moment vaig voler integrar-me. Això no significa renunciar a la teva arrel i a la teva cultura, significa respectar i contribuir al desenvolupament de la que t’acull», argumenta. La situació econòmica era «ajustada», però assentada, així que els seus pares i la seva germana van venir també a Catalunya a finals dels anys 70.
Reagrupada tota la família en un pis comprat pels quatre germans a la zona coneguda popularment com el Gat Negre de Sant Boi de Llobregat, Corbacho es va enamorar d’una catalana de l’Eixample i amb ella va llogar un pis al carrer Josep Maria de Sagarra de l’Hospitalet de Llobregat, ciutat on havia fet un bon grapat d’amics. El 1974, al costat d’altres companys, va fundar una empresa d’interiorisme i modernització informàtica d’oficines. «Vaig començar i em guanyava bé la vida», afirma després d’anys de «molts treballs». Fins al 1983, quan el PSC, partit en què feia set anys que militava, li demana que s’incorpori a les seves llistes municipals.
Un xarnego que va fer el salt a la política
A partir d’allà, la vida de Celestino Corbacho com a polític és més que coneguda. Va ser alcalde de l’Hospitalet durant 14 anys, entre 1994 i 2008, encadenant quatre majories absolutes, etapa en què rebia classes particulars de català per millorar-lo a nivell gramatical. «Tot i que jo majoritàriament m’expressés en castellà, havia de perfeccionar el català tot i que el parli amb accent extremeny», assegura. Va ser també president de la Diputació de Barcelona entre 2004 i 2008, any en què va fer el salt al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero com a ministre de Treball i Immigració. El final de la seva carrera política va ser com a diputat al Parlament, a partir del 2010. Després de deixar la militància al PSC, es va incorporar com a regidor a la candidatura de Manuel Valls a Barcelona, on va exercir fins al 2022.
Com que em va agrair un dia Jordi Pujol, exercim la catalanitat a la nostra manera, aquesta és la Catalunya real
«Catalunya no m’ha regalat res, tot ho he aconseguit amb esforç, però sí que em va donar totes les oportunitats que no em va donar Extremadura», assegura. Segons el seu parer, tant ell com José Montilla, nascut a Còrdova i que va arribar a la presidència de la Generalitat, «van trencar motllos». «A la pràctica, malgrat que el PSC deia formalment que el lloc de procedència no determinava la representació, ser un xarnego, dit amb afecte, no era el millor currículum per presidir la Diputació o per governar la segona ciutat de Catalunya. Avui, per sort, el mèrit pesa més que l’origen», reflexiona.
Que la Diada se celebri per primera vegada a Extremadura és, per a Corbacho, un reconeixement a tot allò que les persones arribades d’Extremadura o d’Andalusia han aportat a Catalunya amb la seva feina. «Jo ja em sento més català que extremeny, no perquè no tingui afecte al meu origen, sinó perquè la major part de la meva vida és ara aquí», reconeix. Aquell tren fa més de 60 anys el va portar no només a una nova vida, sinó a una identitat que acabaria fent seva: «Com em va agrair un dia Jordi Pujol, exercim la catalanitat a la nostra manera, aquesta és la Catalunya real».
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