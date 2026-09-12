Salut
Després de l’ictus, el repte de tornar a la vida: “És com si un tsunami entrés a casa”
Les trobades d’Ictus Girona a Figueres combinen rehabilitació funcional, estimulació cognitiva i socialització per ajudar les persones afectades i donar suport als cuidadors
Un ictus pot arribar de cop. En qüestió de segons, pot sacsejar-ho tot i obligar la persona que el pateix a replantejar rutines, projectes i la seva manera de viure. Marta Subirós tenia 58 anys quan va patir un ictus. Com ella mateixa recorda, després de l’hospital cal enfrontar-se a una realitat desconeguda: la pèrdua de mobilitat, les dificultats per parlar, la fatiga o problemes més subtils, com la dificultat per concentrar-se o fins i tot per prémer correctament un número del telèfon. Enmig d’aquest procés, l’Associació Ictus Girona treballa per oferir rehabilitació, suport i, sobretot, espais de socialització a les persones afectades i als seus cuidadors.
Recursos quilòmetre zero
Quan el tractament hospitalari acaba, el retorn a casa pot resultar especialment difícil. Per a moltes persones afectades i els seus cuidadors, desplaçar-se fins a Girona per participar en activitats també pot ser un obstacle. Per això, l’associació ha anat descentralitzant les seves activitats i creant punts de trobada a diferents municipis de les comarques gironines, seguint la filosofia d’apropar els recursos “al quilòmetre zero” de les persones afectades.
A Figueres, les trobades permeten treballar la rehabilitació funcional i la mobilitat, així com l’estimulació cognitiva, amb exercicis d’atenció, memòria i llenguatge. L’entitat també procura comptar amb professionals de la mateixa zona on es fan les activitats, perquè siguin més propers a les persones participants. Aquest model es replica en altres municipis com Banyoles, Olot o Santa Coloma.
Però les trobades tenen una funció que va més enllà de la rehabilitació. Sortir de casa, participar en un taller i relacionar-se amb altres persones que han passat per una experiència semblant pot ajudar a recuperar autonomia i a entendre moltes de les seqüeles que no sempre són visibles. Cansament, dificultats de concentració, canvis emocionals o problemes de llenguatge poden passar desapercebuts per a l’entorn. “Els de casa ho han entès a estones, però els de fora no ho entenen”, explica Subirós que continua vinculada a l’associació des de fa deu anys.
Els grups són diversos i no es basen estrictament en l’edat o el grau d’afectació. Hi pot haver persones de 50 anys i de 65, amb seqüeles molt diferents, però el fet d’haver passat per un ictus crea un espai compartit. L’objectiu és que les persones afectades puguin parlar amb altres persones que entenen què significa viure amb aquestes seqüeles.
Al mateix temps, les trobades ofereixen un respir als cuidadors. Mentre la persona afectada participa en les activitats, qui en té cura disposa d’unes hores per descansar. I la relació entre els participants no acaba necessàriament quan finalitza el taller: prendre un cafè, anar al teatre, visitar un museu o participar en altres activitats culturals permet continuar fent grup. “L’important de nosaltres, a part de la rehabilitació dels tallers, és la socialització”, resumeix l’associació.
“És com si un tsunami entrés a casa”
Per a Marta Subirós, aquest procés no és només una teoria. Fa deu anys va patir un ictus. Va sortir de l’UCI sense saber caminar, amb la boca molt afectada i problemes a la cara i a la visió. Va haver de passar per una intervenció de sis hores i posteriorment continuar amb un llarg procés de rehabilitació. Durant dos anys va treballar només als matins perquè a les tardes necessitava fer rehabilitació i tenia dificultats per concentrar-se.
Encara avui explica algunes seqüeles que persisteixen: pot tenir dificultats per prémer correctament un número o necessita llegir un correu més d’una vegada perquè el processament de la informació és més lent. També té problemes de visió i equilibri que fan que alguns obstacles del carrer li passin desapercebuts.
Situacions familiars molt dures
Tot i la seva experiència, Subirós insisteix que hi ha situacions molt més dures. Ha conegut persones que han hagut de deixar la feina i famílies que s’han trencat després de l’ictus. També recorda que la malaltia pot afectar persones de totes les edats i provocar seqüeles molt diferents. “No se sap”, explica, davant la imprevisibilitat amb què pot arribar un ictus.
Per això considera fonamental assumir el canvi. “És com si un tsunami entrés a casa”, explica per descriure tot el que pot comportar l’arribada d’un ictus. El procés d’acceptació pot ser diferent per a cada persona i pot assemblar-se a un dol. Però, segons Subirós, cal començar a buscar noves motivacions i nous projectes. “Com més aviat tinguis clar que ahir eres una altra persona i avui ets una altra, més fàcil ho tens de poder-te rehabilitar i tirar endavant.”
Aquesta necessitat de reinventar-se és especialment important per a les persones que han de deixar de treballar o que veuen molt limitada la seva activitat anterior. Trobar una nova il·lusió, aprendre alguna cosa o reprendre activitats adaptades a la nova situació també forma part del procés de recuperació, explica Subirós.
L’associació també fa una tasca d’informació. Subirós explica que, després d’un ictus, les famílies reben una gran quantitat d’informació en un moment de molta saturació. Enmig de visites, papers i canvis sobtats, és fàcil que un fullet informatiu acabi oblidat en un calaix. Per això l’entitat considera important que la informació continuï circulant i que les persones afectades i les seves famílies puguin trobar l’associació més endavant, quan estiguin preparades per demanar ajuda.
Símptomes de reconeixement
Entre la informació que difonen hi ha també la relacionada amb el reconeixement dels símptomes d’un ictus. A través d’un punt de llibre, expliquen que cal estar alerta si una persona presenta, per exemple, la boca torta, perd força en un braç o parla de manera incoherent. Davant d’aquests senyals, cal trucar ràpidament al 112. Subirós també destaca la importància de l’atenció hospitalària urgent i de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. Explica que el 112 permet activar el protocol abans de l’arribada del pacient i considera fonamental actuar amb rapidesa.
A Figueres, les trobades d’Ictus Girona intenten precisament això: apropar la rehabilitació a les persones afectades, donar suport als cuidadors i crear un espai on tornar a fer comunitat. Per a totes aquelles persones que hagin viscut un ictus al llarg de la seva vida, l'entitat ofereix sessions d'atenció especialitzada dirigides per la professional Neus Padilla. Aquestes trobades inclouen tallers d'estimulació cognitiva, que es fan de manera quinzenal d'11:15 h a 12:15 h, i sessions de fisioteràpia grupal, que s'imparteixen cada setmana de 12:15 h a 13:15 h. Per obtenir més informació o resoldre qualsevol dubte, es pot trucar o enviar un missatge de WhatsApp al telèfon 609 32 63 67.
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