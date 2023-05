La seguretat viària és una de les màximes preocupacions de la Direcció General de Trànsit (DGT) encara que complir les normes en la carretera és una tasca de tots. L'any passat es va produir un augment dels accidents a Espanya d'un 5% respecte a l'anterior i l'organisme de trànsit s'ha posat seriós per a intentar reduir el nombre de sinistres en les carreteres. La nova Llei de Trànsit que ha entrat en vigor en 2023 contempla multes més elevades per a aquells que no compleixin amb la normativa.

Els conductors han de complir amb una sèrie d'obligacions a l'hora de condui . Segons les dades de la DGT, un gran nombre de sinistres es produeix pel mal estat del vehicle i per això recorden la necessitat de portar tots els elements correctament, ja siguin llums, pneumàtics, frens, etc. La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) també ha anat endurint les seves mesures amb el pas dels anys i tornar-se més estricta a l'hora de donar el vistiplau

Però als elements del vehicle, també cal sumar-li la necessitat que els conductors compleixin amb les lleis de trànsit. L'excés de velocitat és una de les causes principals quan es produeix un accident. Per això s'ha suprimit la norma de poder depassar en 20 quilòmetres per hora per a poder avançar a un altre vehicle en carreteres convencionals. La DGT també ha volgut recordar que està prohibit portar una sèrie d'elements en la carretera.

La multa de 500 euros de la DGT per aquest objecte

L'organisme de trànsit recorda que l'ús de detectors de radars està prohibit en els vehicles. Aquests elements utilitzen un sistema de detecció en temps real que permet detectar la presència d'un radar, ja sigui fix, mòbil o de tram, perquè els conductors frenin abans d'arribar al moment just.

Utilitzar aquest tipus de dispositius és il·legal i la infracció es multa amb 500 euros i la retirada de tres punts del carnet. La DGT recorda que només pel simple fet de portar-lo en el vehicle ja suposa una infracció, encara que no aquest en funcionament, per la qual cosa el millor és desfer-se d'ell. Els radars estan col·locats per a enxampar i controlar als vehicles que incompleixen la normativa de velocitat.

Malgrat els advertiments per part de l'organisme de trànsit, els conductors segueixen sense conscienciar-se de la importància de complir amb els límits de velocitat en totes les vies d'Espanya. Existeixen tres tipus de radars: mòbils, fixos i de tram. Segurament, aquests últims són els més efectius a l'hora de controlar la velocitat dels conductors.