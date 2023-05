El Chang Li S1-Pro és el cotxe més barat del món. Es tracta d'un petit vehicle 100% elèctric, que només es pot comprar per internet, i que t'arriba a casa en una capsa de cartró per muntar-lo tu mateix.

Com podies imaginar, el Chang Li S1-Pro és un vehicle xinès, de la companyia Changzhou Xili Vehicle. Es ven exclusivament a través de la pàgina de compres en línia Alibaba, i es publicita com “el cotxe més barat del món”. Mesura 2,5 metres de longitud, 1,5 metres d'ample i 1,8 metres d'alt, i té capacitat per a quatre ocupants. Encara que sigui petit, si es queda sense bateria i l'has de moure, pesa ni més ni menys que 1.400 quilos.

El Chang Li S1-Pro promet una autonomia d'entre 40 i 100 quilòmetres, depenent del paquet de bateries triat: 800, 1.000 o 1.200 W. Segons la seva descripció, es pot recarregar en un temps d'entre 7 i 10 hores en qualsevol endoll convencional.

Les bateries alimenten un petit motor elèctric d'1,5 CV de potència, que pot portar el cotxe fins a una velocitat màxima de 30 km/h. Més o menys el que ofereixen els patinets elèctrics actuals, però amb l'avantatge que poden anar quatre persones en el seu interior.

Quant costa el cotxe més barat del món?

El Chang Li S1-Pro costa menys de 1.500 euros, és a dir, el mateix que un mòbil d'alta gamma o un potent patinet elèctric. Un preu molt allunyat de qualsevol dels 10 cotxes més barats que pots comprar avui dia a Espanya.

Més concretament, Changzhou Xili Vehicle el ven per 1.550 dòlars, que al canvi són 1.403 euros. Tot i que en altres pàgines d'Alibaba es pot trobar fins i tot per menys diners.

Si fas una comanda, et pot arribar en aproximadament 20 dies, segons posa a l'anunci. Passat aquest temps, el cotxe t'arribarà directament a casa teva en una capsa de cartró completament desmuntat. Al més pur estil Ikea, hauràs de mirar amb cura les instruccions per muntar-lo.

Com és lògic, un cotxe que pots muntar tu mateix, no està homologat per circular per Europa, per la qual cosa si compres el Chang Li S1-Pro, hauràs d'usar-lo en propietats privades.