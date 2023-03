Hi ha un grup de multes que són les més comunes de la DGT: excés de velocitat, elements de seguretat del cotxe (una llum fosa, el cinturó de seguretat sense posar...) i les relacionades amb les distraccions, sent la més habitual la de l'ús de telèfon mòbil que, per cert, hem de dir que s'han endurit molt les sancions per evitar el seu ús al volant.

Ara bé, d'infraccions n'hi ha moltes més, però la que està just a sota de la de l'ús del mòbil al volant, ha portat a milers de conductors a passar per caixa. Tot i que, sempre ha estat catalogada com una de les infraccions més injustes que poden existir.

Es tracta de la multa per haver de portar obligatòriament el carnet de conduir a sobre, en format físic. Ara ja no et podran multar per això, ja que la policia té la possibilitat de comprovar de forma telemàtica si tens el carnet en vigor. També podran veure si has comès altres infraccions o si tens alguna causa judicial oberta.

Abans sempre estaves obligat a portar el carnet de conduir i el DNI i, si et paraven i no els portaves et queia una bona multa; encara que, fossis un bon conductor i tinguessis el carnet en vigor i amb punts. Aquesta situació generava molta ràbia entre els conductors.

D'aquesta manera, actualment, només identificant-te davant els agents de policia, ja podran comprovar la teva informació. Ara bé, per tal d'agilitzar els tràmits, sempre es recomana portar el carnet en format físic.