De l’èxit del Toyota Corolla hem escrit infinitat de línies, per això és l’automòbil més venut de la història. Un recorregut temporal que va arrencar el 1966 i ens porta fins avui, amb 12 generacions a l’esquena i més de 50 milions d’unitats venudes. Dades que estan lluny de ser suficients per a Toyota, una firma en constant evolució i escolta dels seus clients. Una relació bilateral essencial per poder millorar els cotxes en funció de les necessitats del conductor, com ha passat amb aquest restyling del Toyota Corolla.

Els canvis estètics en aquesta darrera actualització són molt discrets, amb algun retoc als grups òptics i el patró de la graella frontal. També estrena disseny de llantes de 16 a 18 polzades i tres colors nous: blau Florida, blau Mediterrani (Corolla i Touring Sports) (sedan) i gris Grafito (tota la gamma). A més, els models GR Sport tenen fars Bi-LED i s’estrena l’acabat GR Sport Premium, amb opció de suspensió adaptativa.

La firma japonesa ha centrat els seus esforços a complir les demandes dels seus clients, que exigeixen un millor comportament dinàmic del Corolla. Per això, els enginyers de Toyota han treballat en la cinquena generació del sistema híbrid elèctric, que arriba per primera vegada a Espanya. Els motors tèrmics continuaran sent els mateixos, de 1.8 litres o 2.0 litres, però amb retocs substancials al suport elèctric.

Tal com ens han explicat des de Toyota, l’objectiu era millorar l’experiència del conductor i les prestacions sense disparar el consum i les emissions de CO2. Amb aquest repte al cap, han redissenyat la unitat de control de l’energia (PCU) i el transeix, a més de dotar el Corolla d’una bateria de més capacitat sense augmentar-ne el pes i la mida. Amb aquests canvis, el model d’accés augmenta la seva empenta elèctrica a 70 kW (+32%), per la qual cosa arriba a una potència de 140 CV (+14%) i un parell màxim fins als 185 Nm (+13,5%). Això el converteix en un cotxe més ràpid, amb una acceleració de 0 a 100 km/ha 9,2 segons, 1,7 menys que l’anterior. Tot això sense emetre un sol gram més de CO2 a les proves prèvies a la seva homologació definitiva.

El Corolla 2.0 reforça la seva embranzida amb 83 kW (un 4% més que l’anterior) i 206 Nm de parell (2% superior). Arriba a una potència de 192 CV, que no està gens malament per tractar-se d’un model Eco que emet 107 g/100 km de CO2, 3 g menys que el model anterior i accelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segons.

Per tal de continuar millorant l’experiència del conductor i els seus acompanyants, Toyota ha fet alguns canvis a l’apartat d’equipament tecnològic. Aquesta evolució del Toyota Corolla incorpora novetats a la pantalla central de 10,5 polzades (8 de sèrie), compatible amb Apple CarPlay i Android Auto sense fils.

Els acabats intermedis i superiors comptaran amb la instrumentació digital de 12,3 polzades, personalitzable als dissenys Casual, Smart, Sport i Tough.

També milloren i amplien els serveis de l’aplicació MyT de Toyota, que ara permet utilitzar el telèfon intel·ligent per obrir o tancar les portes del cotxe, activar el climatitzador abans d’un viatge o activar els llums d’emergència, per si has perdut el Corolla en un pàrquing. A això se sumen noves ADAS, entre les quals trobem el sistema d’assistència de sortida segura, avís de presència a les places del darrere i la supressió d’acceleració davant d’una situació crítica del conductor, entre d’altres que es podran actualitzar sense fils.

L’oferta comercial encara no està completament assentada, però sí que coneixem els acabats disponibles per a les carrosseries Hatchback, Touring Sports i Sedan. El primer és l’únic a oferir tots els nivells possibles: Business, Active Plus, GR Sport i Style Plus, amb el GR Sport Premium per a la motorització 2.0.

La més destacable és la GR Sport, que accentua el caràcter esportiu del cotxe gràcies a les llantes d’aliatge de 18 polzades, un para-xocs del darrere específic i seients de tall esportiu amb el logotip GR gravat al reposacaps. L’Style Plus és el topall de gamma en elegància i tecnologia, deixant com a opció més recorreguda l’Active Plus per la seva excel·lent relació qualitat-preu. Els preus parteixen des dels 24.200 euros de la versió Hatchback de 5 portes.