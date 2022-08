La Direcció General de Trànsit (DGT) ha explicat que no pretén suprimir la llum taronja dels semàfors, però ha posat en coneixement de les principals ciutats la perillositat que pot causar en determinades situacions, a fi que aquestes «analitzin quins són aquells punts conflictius en els quals pot interessar eliminar el taronja per al conductor».

Després de publicar un article a la seva revista, sota el títol 'El perill està en taronja', on s'assenyala que, en ciutats com Burgos s'ha constatat el seu perill i s'han suprimit o modificat alguns temps d'aquests semàfors, la DGT ha detallat la seva postura respecte a això.

«El taronja ve perfectament regulat al nostre reglament de circulació i la DGT en cap cas pretén eliminar-lo de les nostres ciutats», ha precisat el subdirector general de Mobilitat i Tecnologia de l'organisme, Jorge Ordás, en declaracions a Europa Press.

El problema amb els trams en taronja es produeix, ha puntualitzat, «en aquells trams de via en els quals hi ha diversos carrils sense intersecció o diversos carrils amb gir a la dreta, i al mateix lloc hi ha un semàfor per al vehicle en taronja intermitent i un semàfor per al vianant en color verd». «En aquest cas tots dos senten que tenen la prioritat i es genera un missatge contradictori en el qual sempre sortirà perdent l'usuari vulnerable, el vianant», ha afegit.

Sobre això, ha destacat que s'ha de tenir en compte que en «aquestes carreteres de diversos carrils, el conductor que circula per l'esquerra de vegades és obstaculitzat per un vehicle de grans dimensions i això li impedeix veure el vianant que està creuant la carretera perquè ha vist un semàfor verd», cosa que pot produir un atropellament.

«Per aquest motiu des de la DGT es posa en coneixement de les principals ciutats aquesta problemàtica amb la finalitat que analitzin quins són aquells punts conflictius en els quals pot interessar eliminar el taronja per al conductor», ha afegit Ordás, descartant que l'organisme es plantegi actualment eliminar el taronja dels semàfors de passos de vianants.

L'objectiu final de l'anàlisi proposada a les ciutats és, segons ha afegit, evitar els morts i ferits per atropellament. Segons la DGT, el 2020, 35 vianants van morir i 198 van ser hospitalitzats després de ser atropellats en un pas amb semàfor. El 2019, es van registrar 47 vianants atropellats i 317 d'hospitalitzats, dades alarmants i motiu pel qual aquesta problemàtica mereix una reflexió.

A més, Ordás considera «positiu» que s'hagi generat un debat respecte al taronja del semàfor arran de l'article publicat a la revista de la DGT, ja que, segons el seu parer, d'aquesta manera s'analitzaran els punts més conflictius per tal que «els vianants deixin de ser els principals agredits i usuaris accidentats».