Zero Motorcycles, líder en la fabricació de motos elèctriques, ha estat una de les grans animadores del saló Vive la Moto, que s’ha celebrat al recinte firal d’Ifema Madrid. Serà una ocasió única per acostar-se a conèixer en directe les propostes de la firma californiana i submergir-se al món de la mobilitat elèctrica de la mà de la marca de referència.

Zero, representada pel concessionari Moviroses de Fornells de la Selva, ha exposat la seva gamma de vehicles elèctrics i que té com a principal novetat la SR 2022, la renovada naked esportiva que ha estat escortada pels models més top de la marca com les SR/S i SR/F en les seves versions 2022 amb les prestacions optimitzades, a més de l’estilista FXE.

Els models especials també han brillatamb llum pròpia. Zero Motorcycles ha exhibit la DSR Black Forest Edition, la moto elèctrica trail dissenyada per la marca nord-americana. Aquesta autèntica globtrotter va ser la protagonista el 2019 del projecte AfricaX, una aventura de 15.000 quilòmetres que va durar sis mesos i en què Thomas Jakel i Dulcie Mativo van recórrer el continent africà per conèixer nombrosos emprenedors i innovadors i crear un documental que pogués inspirar a futures generacions.

Potència i diversió

Conduir una Zero és sobretot potència i diversió, i per representar aquests valors també estava exposada la versió europea de la SR/F utilitzada per Zero Motorcycles durant la famosa competició Pikes Peak International Hill Climb 2019. L’últim model especial a l’estand de Zero era la DS preparada per al cos de policia per l’especialista espanyol Pentapol.

Umberto Uccelli, vicepresident i managing director de Zero Motorcycles, ho té clar quan parla dels productes de la marca: «No jutgis una moto elèctrica abans de provar-la». Des del seu punt de vista «Espanya és un mercat clau. Sempre penso que Europa es divideix principalment en dos grups, dos mercats, i un està format per cinc països importants com Espanya, Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit. Espanya va creure en l’electricitat molt abans que altres mercats. Vam estar-hi des del principi, jo ni tan sols era a Zero; va ser amb Suzuka, un distribuïdor Suzuki el propietari del qual desgraciadament va morir. Sempre vam estar presents i sempre hi va haver interès i les autoritats també van creure a la moto elèctrica molt aviat».

"L’acceleració és increïble, és una sensació realment forta i agradable. I crec que, almenys com a motorista, és una de les coses que més m’agraden de la moto"

Sobre la sensació de conduir una moto elèctrica opina que «és molt xula i molt divertida. I sobretot, l’acceleració és increïble, és una sensació realment forta i agradable. I crec que, almenys com a motorista, és una de les coses que més m’agraden de la moto». Pel que fa a la botiga Cypher Store, considera que «ens porta a un altre nivell en termes de personalització de la moto, permetent ajustar no només amb els components físics, com una moto convencional, sinó també amb el programari. Perquè descarregant el programari a la Cypher Store s’aconsegueixen més potència,i més autonomia, entre d’altres. En resum, estem davant una cosa molt bonica que podem oferir amb la nostra tecnologia que altres no poden».