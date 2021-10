La 35a edició del Saló Internacional del Caravaning ha obert portes aquest dissabte al recinte de Fira Gran Via amb una excel·lent resposta de públic i una "febre" per les furgonetes camper. "Estem gratament sorpresos per l'elevat número de visitants. Hem superat expectatives i, fins i tot, xifres de jornades inaugurals d'edicions anteriors", ha assenyalat la presidenta del Gremi d'Empresaris del Caravàning de Catalunya (Gremcar), Susana Colom. Colom ha assenyalat que es veu molt "públic nou" que ha descobert el món de l'autocaravana, la caravana o el camper arran de la pandèmia de covid-19. De fet, el sector del caravàning ha tancat la temporada 2021 –de setembre a agost- amb un increment de vendes del 27%, tot i el coronavirus.

"Ha estat tot un any d'èxit de vendes, però hagués estat molt millor si no ens hagués afectat també tota la problemàtica del món del motor amb la manca de components i xassissos", ha reconegut la presidenta de Gremcar. "Hi ha molta demanda de caravanes, però les comandes arriben en comptagotes i amb terminis d'entrega molt llargs", ha apuntat Colom, que considera que sense aquest hàndicap l'increment de vendes al sector del caravàning podria haver arribat al 35% el 2021. "No ha pogut ser per la limitació d'unitats que ens han fet arribar els fabricants de caravanes, ja que no hi havia més xassissos disponibles. Esperem que la situació es regularitzi a partir del gener-febrer del 2022", ha aventurat la presidenta de Gremcar.

Un 2022 amb un creixement de vendes del 15 al 20%

Si la situació millora, de cara a l'any que ve Colom preveu que el creixement en les vendes torni a situar-se entre un 15 i un 20%. "La gent busca de tot, però les camper o furgonetes adaptades, són les que estan ara més de moda", ha assenyalat la presidenta de Gremcar. "És l'opció ideal per a molta gent que practica els esports d'aventura i de muntanya: bicicleta, curses a peu, muntanyisme. Et dona una llibertat i unes comoditats inigualables", ha afirmat Colom. "No obstant això, la caravana perfilada de tota la vida –més aerodinàmica i amb capacitat per a quatre o cinc persones- continua essent l'opció preferida dels compradors. Representen el 48% de les matriculacions a Espanya", ha recalcat la presidenta de Gremcar.

El perfil del comprador: prejubilats i famílies joves

Pel que fa al perfil dels interessats en les caravanes, autocaravanes o campers, Colom ha diferenciat dos tipus de públic. "Tindríem el segment dels prejubilats de 55 a 60 anys i després un segment de famílies joves d'uns 40 anys amb fills petits", ha explicat la presidenta de Gremcar. "Amb la pandèmia s'ha vist que és la forma més segura de viatjar –en una bombolla familiar- i també la més adequada per anar al teu aire. T'emportes la casa a sobre i amb totes les comoditats", ha reflexionat en veu alta Colom, que també ha puntualitzat que hi ha vehicles i models per a totes les butxaques, des dels 55.000 fins als 400.000 euros.

130 expositors, 600 vehicles en exposició i gastronomia

El Saló Internacional del Caravaning se celebrarà fins al proper diumenge 24 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. El certamen reuneix 130 expositors i 600 vehicles en exposició en 30.000m2 nets de superfície als pavellons 4, 5 i 7. Enguany s'ha incorporat una nova àrea sota el títol de 'Caravaning Sports', amb presència d'expositors i marques vinculades als esports i les activitats a l'exterior, i 'Caravaning Adventures', una exposició amb caravanes 4x4. Com a activitats, repeteixen el 'Gastrovaning', amb propostes gastronòmiques i 'food trucks'; el 'Caravaning Kids', amb activitats lúdiques per als nens, i 'Travelvaning', un punt de trobada entre viatgers amb conferències i trucs.