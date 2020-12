Hispano Suiza i Xite Energy presenten l'equip d'Extreme E

HISPANO SUIZA torna a la competició al 2021, amb un equip format de la unió amb la companyia de begudes energètiques XITE ENERGY, presentat aquesta setmana al Castell de Peralada.

Oliver Bennett i Christine Giampaoli Zonca seran els pilots titulars de l'escuderia en la temporada inaugural d'aquest nou i revolucionari campionat, que promou valors com la igualtat, la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic, convertint-se, a més, en el laboratori tecnològic ideal per a desenvolupar els vehicles del futur.

La marca HISPANO SUIZA ha ressorgit adaptada als nous temps, amb vehicles com Carmen o Carmen Boulogne, que rendeixen homenatge al seu llegendari passat i integren la tecnologia més innovadora de la indústria de l'automoció, al mateix temps que ofereixen prestacions inigualables, creats com a autèntiques obres d'art per emocionar els seus exclusius propietaris.

Al començament del segle XX, HISPANO SUIZA va forjar la seva llegenda a la competició, amb tres victòries consecutives a la copa George Boillot, una carrera de resistència on la marca va aconseguir tres victòries consecutives. De la primera d'elles, amb André Dubonnet al volant de l'HISPANO SUIZA H6 Coupé, es compliran 100 anys al 2021.

Un segle després, HISPANO SUIA manté intacte el seu esperit competitiu, i anuncia que participarà a l'Extreme E amb l'equip HISPANO SUIZA XITE ENERGY TEAM, Oliver Bennett i Christine GZ els pilots titulars de l'escuderia, han estat els encarregats de mostrar l'HS Extrem E, l'espectacular totterreny elèctric de 550 CV amb el que els dos competiran en la temporada 2021 del certament elèctric.