Puc donar de baixa l'assegurança mentre tinc el cotxe aturat per estalviar diners?

Arran de d'un reportatge sobre les multes que es poden posar per tenir el cotxe parat al carrer, han arribat moltes peticions preguntant si seria possible donar de baixa l'assegurança per estalviar les mensualitats durant el temps que no s'utilitza el cotxe durant l'estat d'alarma i confinament per coronavirus.

Tal com es reflecteix en el Reial Decret 8/2004 sobre la responsabilitat civil i l'assegurança en la circulació de vehicles de motor, no podem donar de baixa l'assegurança de forma temporal. Malgrat que el cotxe estigui aturat, segueix en "circulació" i per tant ha de complir amb tots els requisits legals, entre els quals es troba tenir la ITV i l'assegurança en vigor, i més ara, que els agents poden comprovar telemàticament si estan en vigor.

La raó de no poder donar de baixa temporalment l'assegurança és perquè si el nostre cotxe causa un accident fins i tot sense estar conduint estem obligats a fer-nos càrrec de la responsabilitat civil i dels danys provocats en l'incident. I per "assegurar-se" que la persona responsable pot fer front a aquesta demanda és obligatori tenir una assegurança que li doni suport legal i econòmic.

Encara que no és el més comú, un cotxe pot causar un accident sense estar en ús. Per exemple, si està en un carrer amb una mica d'inclinació i li falla el fre de mà, ja sigui per un mal funcionament mecànic o perquè no ho hem tensat prou, el vehicle pot desplaçar-se i topar contra altres cotxes o, en el pitjor dels casos, contra un vianant. Fins i tot estant en un garatge es podria donar una circumstància semblant, de manera que estar en un aparcament no eximeix de tenir l'assegurança en vigor, tot i que el cotxe no es trobi en ús.

Per tant, i seguint amb el que estableix per llei, un cotxe està obligat a tenir assegurança sempre i de forma ininterrompuda des del mateix moment en què es dóna d'alta en trànsit, amb una cobertura que al menys faci front a la responsabilitat civil obligatòria. Per tant, donar de baixa una assegurança encara que sigui de forma temporal, llevat que es doni també de baixa el vehicle de forma simultània, suposa incórrer en un delicte que podria castigar-se amb una sanció econòmica que va des dels 600 als 3.000 euros, a més de poder requisar-nos el cotxe durant un mes bé al dipòsit o precintant-lo.

Per això es desaconsella donar de baixa l'assegurança durant aquest temps de confinament o no renovar si caduca durant la quarantena, llevat que optem per donar de baixa també el vehicle a través del web de la Direcció General de Trànsit (DGT) . Cal tenir en compte que a més del tediós tràmit pel requeriment de la documentació, pot ser que l'operació no ens surti rendible si tenim en compte les taxes que caldria pagar per donar-lo de baixa, i més si ho volem tornar a posar en actiu després de la de superar la pandèmia per COVID-19.