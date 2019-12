Arrenca la comercialització de la gamma completa del nou Toyota C-HR hybrid

Arriba a Espanya la gamma al complet del nou Toyota C-HR hybrid, després que la prevenda, d'una única versió, arrenqués a mitjan de novembre. Ara ja és possible triar entre dos sistemes de propulsió híbrids i quatre nivells d'equipament. I ja està disponible al concessionari Toyota de l'Alt Empordà, a Noumovil Figueres, a la carretera de Roses.

Llançat en 2016, amb un gran èxit des del primer moment, el Toyota C-HR hybrid va suposar la revolució del segment crossover gràcies a la seva imatge impactant, el seu exquisit tacte de conducció, la seva eficiència i el seu excel·lent equipament. Ara, va un pas més enllà, aprofundint el llenguatge de disseny de el model que va arribar a el mercat fa tres anys i portant a nivell superior la seva excepcional rendiment dinàmic. A més d'oferir un tacte de conducció encara millor, presenta un disseny interior i exterior més refinat i una interfície home / màquina -Human Machine Interface (HMI) - millorada, amb la més recent tecnologia multimèdia.

El nou Toyota C-HR hybrid està disponible amb dos sistemes híbrids elèctrics diferents: 1.8 de 90 kW / 122 CV, amb diverses millores per incrementar la seva resposta i fer-ho encara més eficient, i 2.0 Dynamic Force de 135 kW / 184 CV, nou a la gamma C-HR hybrid.

La introducció del segon sistema híbrid elèctric al Toyota C-HR hybrid permet oferir als clients dues opcions híbrides diferents, una característica única al segment C-SUV. El sistema híbrid elèctric de 1.8 litres i 122 CV, amb una nova bateria d'ió-liti, segueix oferint una eficiència excel·lent: consums de 4,8 a 5,2 l/100 km i emissions de CO2 de tan sols 108-118 g/km (WLTP).

La nova unitat híbrida 2.0 Dynamic Force de 184 CV, estrenada a principis de 2019 en la gamma Corolla hybrid, permet el nou C-HR hybrid ofereix una resposta excel·lent amb un consum combinat de combustible de tot just 5,3-5,7 l / 100 km i unes emissions de CO2 de només 120-128 g / km (WLTP).

Aquest nou sistema híbrid combina una alta eficiència amb un augment considerable de la potència i, gràcies a la suspensió renovada i el millor nivell de soroll, vibracions i aspror -Noise, vibration and harshness (NVH) -, un rodar més suau i silenciós i nivells de dinàmica de conducció excel·lents.

El nou Toyota C-HR hybrid es manté fidel a la seva identitat visual, tot i que inclou subtils canvis en el frontal i la part posterior, amb fars i òptiques del darrere redissenyades i amb la més recent tecnologia LED. A l'interior, l'adopció de l'última generació de sistema multimèdia de Toyota permet ara la integració total de telèfons intel·ligents mitjançant Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota Safety Sense, el conjunt de sistemes de seguretat i ajudes a la conducció de Toyota, es manté com un dels punts destacables de l'Toyota C-HR hybrid, amb Sistema de Seguretat precol·lisió amb detecció de vianants, control de creuer adaptatiu, avisador de canvi involuntari de carril amb correcció de la direcció, control intel·ligent de llums de carretera i reconeixement de senyals de erànsit. Les versions més equipades compten a més amb sistema intel·ligent de aparcament (ICS), detector d'angle mort i alerta de trànsit posterior amb funció de frenada.

La divisió europea d'R+D de Toyota ha encapçalat el desenvolupament de el nou Toyota C-HR hybrid, que de fet ha estat creat específicament per al mercat europeu i, com ve fent-se des 2016, es fabrica a la planta de Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT).



Yoyota C-HR: gamma, connectivitat i preus

La gamma de l'Toyota C-HR hybrid 2020 està formada per quatre acabats: Active, Advance, Dynamic i Kaji Edition.

Les versions Active ja inclouen un equipament abundant, amb 7 coixins de seguretat, nou sistema multimèdia amb integració total de smartphones mitjançant Apple CarPlay i Android Auto, fars davanters LED, òptiques del darrere amb guia LED, llandes de 17 polzades i sistema de trucada intel·ligent (e-Call), entre molts altres elements.

En les variants Advance, que afegeixen llandes de 18 polzades, vidres enfosquits o sensors d'aparcament, entre altres elements, hi ha dues opcions: Advance Plus per a la versió 122 CV, amb difusor del darrere específic, i Advance Luxury per a la versió de 184 CV, amb fars LED adaptatius -Intelligent Adaptive Front-lighting System (AFS) -, seient de conductor amb ajustos elèctrics, pintura bitó i intermitents del darrere LED seqüencials.

Per la seva banda, el nivell d'equipament Dynamic, que inclou llandes d'aliatge de 18 polzades i nou disseny, suma el Pack Urban, els fars LED adaptatius, els intermitents del darrere LED seqüencials i el ionitzador de partícules nanoe per l'habitacle.

Finalment, Kaji Edition compta amb el mateix equipament que la versió Advance Luxury però porta unes llandes d'aliatge de 18 polzades en negre i una pintura bi-to exclusiva Taronja Kaji amb sostre en negre.

Els Toyota C-HR hybrid de 122 CV estan disponibles en versions Active i Advance / Advance Plus, mentre que els de 184 CV es comercialització amb acabat Advance / Advance Luxury, Dynamic i Kaji Edition.

El nou Toyota C-HR hybrid estrena l'última versió de Myt, l'app de Toyota per a telèfons mòbils intel·ligents que permet accedir a funcionalitats com 'Localitza el meu Toyota', informació de viatges, estadístiques setmanals, mensuals i anuals o recordatoris per fer el manteniment , amb la possibilitat de demanar cita directament en la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya.

El llançament del nou C-HR hybrid suposa l'arribada d'una nova funció en Myt: Hybrid Coach. Es tracta d'un servei d'assessorament personalitzat per ajudar els conductors a incrementar l'eficiència dels seus desplaçaments i el temps de conducció en mode 100% elèctric.

El Toyota C-HR hybrid 2020 estrena també l'última variant de l'Hybrid Pack Plus, amb motllures específiques per als passos de porta, protector de clau, estoretes, xarxa horitzontal per subjectar la càrrega al maleter i pinzell de retoc per a la pintura exterior, que Toyota Espanya equipa sense cost en tots els seus híbrids elèctrics.

El nou Toyota C-HR hybrid ja es pot adquirir a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya des de 25.050 € o per 225 euros al mes amb Toyota Complet, programa de finançament i serveis afegits, que suposa 4 anys de garantia, 4 anys de manteniment i primer any d'assegurança a tot risc. Toyota compta a l'Alt Empordà amb el concessionari oficial Noumóvil.