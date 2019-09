El nou Nissan Juke redefineix els crossover compactes

Gairebé una dècada després de crear tendència en el segment dels crossovers compactes gràcies a la seva personalitat única i divertida, la nova generació del Nissan Juke ha arribat per reinventar de nou aquest segment. El nou model, que arribarà en les properes setmanes al concessionari Interdiesel de Figueres, és més divertit de conduir que mai i ofereix nous nivells de rendiment i tecnologia, tot això integrat en una carrosseria crossover cupè espectacular i més espaiosa.

Amb un milió d'unitats circulant per Europa, gairebé el 10% d'ells venuts a Espanya, el Nissan Juke ha conquistat als clients europeus gràcies al seu disseny únic. El nou model ha tornat amb la seva identitat única, amb més caràcter, un rendiment emocionant i tecnologia avançada que dóna resposta a les necessitats dels conductors. El nou disseny i l'experiència de conducció emocionant que ofereix aquest model atraurà a un nombre cada vegada més gran de clients que opten per un crossover compacte. El vehicle ha crescut, encara que conserva les qualitats que el fan divertit de conduir i que sempre ho han fet destacar.



Creix

El Nissan Juke té dimensions més grans i un aspecte atlètic, unes impressionants llandes d'aliatge de 19 polzades i sostre flotant d'estil cupè. Equipat amb tecnologia full-LED de sèrie, el nou Juke conserva les seves emblemàtics fars davanters circulars juntament amb la nova forma d'I que complementa la graella V-Motion de Nissan. A més, un nou color exclusiu, el Fuji Sunset, ara completa la gamma de 11 colors.

També s'ha transformat per dins i resulta més espaiós tant per als passatgers com per el seu equipatge, amb 5,8 cm més d'espai per als genolls en els seients del darrere, 1,1 cm més d'espai per al cap a la part del darrere i un maleter amb 422 litres de capacitat, fet que suposa un 20% més d'espai. L'interior reinventat ofereix més estil i confort gràcies a la millora de la posició del conductor, més espai del darrere i uns controls i espai d'emmagatzematge més accessibles. Els nous materials de tacte suau al tauler de control, a la tapisseria de les portes i l'espai per a les cames ofereixen una sensació de gran qualitat, complementada amb uns seients esportius monoforma de sèrie i tapisseria de Alcantara o cuir opcional.

El nou nivell d'acabats N-Design ofereix un nou nivell de personalització i garanteix que els clients puguin adaptar el Juke als seus gustos. Hi ha diverses combinacions de colors disponibles per a la carrosseria, el sostre i la tapisseria interior. El resultat és un Juke amb caràcter urbà, premium i esportiu. El client també pot adaptar l'exterior amb para-xocs personalitzables, faldons laterals i llandes d'aliatge de 19 polzades.

Àgil

El Juke s'ha dissenyat per ser àgil, però el nou crossover cupè també ha crescut. Les dimensions actuals són de 4210 mm de longitud, 1595 mm d'alçària i 1800 mm d'amplària per oferir més espai interior, tot i que aquest model segueix sent compacte i pesa 23 kg menys. Gràcies a l'ús d'acer d'alta resistència, el nou model compta amb una plataforma més rígida que ofereix més estabilitat, rendiment i habilitats en corba, a més de nous nivells de confiança i control.

El Juke es propulsa gràcies a un eficient motor de gasolina DIG-T turboalimentat de 1,0 litres e tres cilindres amb 117 CV de potència que ofereix al conductor millor rendiment, consum de combustible i refinament en la conducció. Aquest nou model està disponible amb una atractiva transmissió manual de 6 velocitats o transmissió esportiva de 7 velocitats, doble embragatge (DCT) i canvi per lleves, a més de selector de mode de conducció (Eco, Normal, Esportiu), de manera que el conductor pot adaptar fàcilment el seu estil de conducció a qualsevol situació per a una màxima diversió a la carretera.



Avançat

El Juke ara inclou la tecnologia d'informació i entreteniment, i d'assistència al conductor de Nissan. Gràcies a la Mobilitat Intel·ligent Nissan, el nou model està més connectat que mai, dotant al conductor del seu propi centre de control.

L'avançada tecnologia ProPILOT de Nissan, que ofereix direcció acceleració i frenada assistides electrònicament, estarà disponible per primera vegada en el Juke. Dissenyat per circular per un sol carril en autopista, el sistema facilita els desplaçaments llargs i el trànsit dens.

A més, el Juke ofereix tot un paquet de tecnologies de seguretat que inclou el Sistema anti-col·lisió frontal intel·ligent amb detecció de vianants i ciclistes, reconeixement de senyals de trànsit, control intel·ligent de canvi de carril, alerta de trànsit del darrere i control d'angle mort com a novetat per a Nissan i per a tot el segment. El control d'angle mort avisa el conductor quan un cotxe es col·loca en el seu angle mort i torna al Juke al seu carril.

Amb el nou sistema NissanConnect d'informació i entreteniment, els clients poden utilitzar Apple CarPlay i Android Auto per replicar les seves aplicacions de telèfons intel·ligents favorites a la pantalla tàctil de 8 polzades del cotxe. Els conductors també poden accedir a TomTom Maps & Live Traffic o activen el wifi integrat perquè els passatgers puguin connectar els seus portàtils o tauletes.

L'aplicació NissanConnect Services és el company mòbil perfecte, ja que ofereix als clients control sobre múltiples aspectes del cotxe. Els propietaris del Nissan Juke poden comprovar si les portes del seu cotxe estan tancades i bloquejar o desbloquejar el seu Nissan directament des del seu mòbil. Per a més seguretat, els conductors també poden comprovar la pressió dels pneumàtics i el nivell d'oli abans de marxar de viatge.

Per facilitar-los encara més la vida als conductors del Juke, la compatibilitat amb Google Assistant els ofereix el control sobre funcions com el tancament centralitzat, els llums del vehicle i enviament per veu de destinacions al sistema de navegació del cotxe mitjançant el telèfon intel·ligent.

Els passatgers i conductors també poden pujar el volum gràcies al sistema de so Bose Personal Plus. Amb vuit potents altaveus, incloent dues unitats UltraNearfield integrades en els dos reposacaps davanters, els ocupants podran gaudir de música envoltant en definició ultraclara.