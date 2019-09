SIlence S01, revolució elèctrica

Les motos elèctriques estan començant a envair les nostres ciutats. Primer van arribar les motos de lloguer, i ara no hi ha setmana que passi sense la presentació d'un nou model per a particulars. Hem conduit per primera vegada a la Silence S01, un producte "Made in Spain", que arriba disposat a competir amb les motos de gasolina.

Carlos Sotelo, CEO de Silence, ens presentava el seu scooter a Barcelona. Hem estat els primers a tenir una presa de contacte per comprovar si el seu bon aspecte coincideix amb el seu funcionament. El recorregut de la prova va ser per la part alta de la Ciutat Comtal, i amb un trànsit bastant intens. Probablement l'hàbitat natural d'una moto així.

Un cop en marxa, resulta sorprenent el silenci del seu funcionament, i és que per algum motiu s'anomena Silence. Costa oblidar el so d'un tub d'escapament. La segona impressió és que accelera bé, molt bé, molt més que un escúter de 125 amb els que en teoria competeix. A igualtat de "cavalls" un motor elèctric, per la forma en la que entrega la seva potència. accelera molt més que un motor de gasolina. La Silence té 3 modes de funcionament, però en qualsevol d'ells l'acceleració és el seu atractiu més important, una fet molt útil en el dens trànsit urbà.

La velocitat màxima està autolimitada a 100 km/h per no comprometre l'autonomia de les bateries. No vam poder fer una prova de consum completa, però l'autonomia declarada pel fabricant està al voltant dels 100 km de recorregut, i la veiem perfectament assumible. Vam estar mitja hora circulant i només vam consumir un 23% de la càrrega. Depèn del recorregut, i la velocitat, però per poc que dosifiquem la potència creiem que s'arribarà fàcilment al quilometratge previst.

L'autonomia és un dels grans reptes dels vehicles elèctrics, per això Silence, en la mateixa presentació, inaugurava la primera botiga a Espanya on hi ha un intercanviador de bateries. Segur que tots ho havíem pensat, per què no canviar les "piles" en lloc de carregar-les? Doncs Silence ho ha fet. Com si d'una bombona de butà es tractés, quan s'acaba la càrrega pots substituir una bateria per una altra, així de senzill. També hi ha l'opció de recarregar-les, com un mòbil, durant la nit. Es necessiten 6 hores perquè recobrin la seva autonomia màxima.

En aquesta primera presa de contacte ens ha costat trobar inconvenients, però algun hem descobert. Si et compres ara una Silence o qualsevol altra moto elèctrica, has d'estar disposat a contestar les preguntes de la resta de conductors. La curiositat que desperta el món elèctric no coneix límits, i no hi ha semàfor en el qual no et preguntin com funciona.

La Silence S01 arriba al mercat amb un preu de 6.000 euros. A aquest import se li ha de descomptar la subvenció per vehicles elèctrics de 600 euros (Pla Moves). Malgrat tot, ajuda inclosa, costa uns 2.000 euros més que una moto de gasolina de similars prestacions. Però no només hem de fixar-nos en la inversió inicial, cal tenir en compte el consum i el manteniment.

Carregar la bateria costa menys d'un euro, mentre que l'equivalent en gasolina costa uns 5 euros. A més, el manteniment és gratuït durant 3 anys i la tecnologia elèctrica permet oblidar-se de temes com l'oli, els filtres o les corretges o l'embragatge.