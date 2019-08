Renault ZOE 2019, ara amb més qualitat i autonomia

Renault acaba de presentar la tercera generació del ZOE, el popular model utilitari 100% elèctric que va ser presentat ara fa gairebé deu anys i que s'ha convertit en tota una referència al segment, i s'ah posicionat com el model urbà elèctric més venut a tot Europa.

Aquesta nova generació ha renovat el seu disseny, que ara disposa d'un frontal més atractiu amb una gran entrada d'aire, diverses insercions cromades i tecnologia Full Led. Per la seva banda, el logotip de Renault amaga l'endoll per fer la recàrrega de les bateries, de les quals parlarem més endavant. A la part posterior les diferències són menys importants, i destaca especialment la nova firma lumínica.



Millors materials i més autonomia

Si bé els canvis exteriors són notables però no revolucionaris, és a l'interior on la marca ha volgut centrar els seus esforços a l'hora de renovar el ZOE. Elements com el quadre de comandaments -amb pantalla de 10 polzades-, el sistema d'infoentreteniment Easy Link o el sistema de connectivitat Easy Connect posicionen el petit urbà elèctric com a referent indiscutible del segment.

Com és habitual en aquest tipus de models, cada actualització augmenta notablement l'autonomia, que en el cas del ZOE passa dels actuals 300 km d'autonomia màxima fins als 390, un augment del 20% gràcies a l'ús d'una nova bateria amb una capacitat de 52 kWh.Els dos motors disponibles per al nou ZOE ofereixen la mateixa autonomia, i són l'R110 de 80 kW (108 CV i 225 Nm) i l'R135 de 100 kW (135 CV i 245 Nm).

Quant a la recàrrega del cotxe, el nou model suporta un corrent continu de fins a 50kW, de manera que és possible aconseguir recarregar la bateria per fer 150 km en tan sols 30 minuts. D'altra banda, en un punt de càrrega Wallbox de 7 kW el procés total es porta a terme en 9 hores i 25 minuts. Finalment, si fem servir un punt de càrrega públic d'11 kW és possible aconseguir una autonomia de 125 km en dues hores.