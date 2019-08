Mercedes-Benz GLC i GLC Cupè, la combinació d'estètica i tecnologia

Mercedes-Benz comercialitzarà al llarg d'aquest estiu un nou integrant del segment SUV. Es tracta del GLC, model que la marca alemanya també oferirà en versió cupè. El primer dels dos models tindrà una longitud de 4,67 metres, mentre que el segon serà una mica més llarg, de 4,74. El nou Mercedes Benz GLC SUV i cupè rep innovacions en diversos apartats, com ara els del disseny, la propulsió, els sistemes d'assistència a la conducció, el tren de rodatge o el sistema d'infoentreteniment i confort.

L'antecessor d'aquest GLC està considerat el SUV més popular de la marca, i entre els atributs més destacats s'expliquen les seves excel—lents propietats de conducció tant en carretera com fora de l'asfalt, la seva espaiositat, la seva funcionalitat i el nivell de confort que ofereix a tots seus ocupants. A tots aquests atributs s'afegeixen una presència més assenyalada, un nou concepte de conducció, el sistema d'infoentreteniment MBUX o innovadors sistemes d'assistència a la conducció i una nova gamma de motors.



CARÀCTER ESPORTIU

El disseny exterior es caracteritza pel seu estil esportiu. Les superfícies de contorns musculosos i detalls vistosos amb elements cromats que s'estenen des del frontal fins a la part posterior formen part de l'equipament de sèrie, i accentuen el seu marcat caràcter tot terreny, de la mateixa manera que els fars de nou disseny i la calandra del radiador.

Per la seva banda, el GLC cupè es caracteritza pel seu estil dinàmic i la seva elegant silueta, demostrant que la marca de Stuttgart pot conciliar de manera summament harmoniosa els trets estètics d'un cupè amb els d'un tot camí. L'habitacle, ampli i confortable, conjuga un acabat d'alta qualitat i una conducció senzilla i intuïtiva amb materials nobles, com ara la fusta de porus oberts. Les dues versions del GLC equipen de sèrie el modern sistema d'infoentreteniment amb funcions d'aprenentatge MBUX - Mercedes-Benz User Experience. Entre els seus aspectes més atractius cal destacar les nombroses possibilitats de maneig intuïtiu, ja sigui mitjançant elements tàctils, el reconeixement de gestos (amb ajuda de l'assistent per a l'interior MBUX) o el sistema de comandament fònic optimitzat («Hey Mercedes») equipat de sèrie.

A nivell dinàmic, juntament amb el tren de rodatge de sèrie Agility Control s'ofereix per primera vegada en el GLC SUV el tren de rodatge mecànic Dynamic Body Control amb amortiment regulable. Qui vulgui gaudir de més confort i esportivitat pot triar el tren de rodatge amb suspensió pneumàtica Air Body Control. Les grans rodes amb llandes de fins a 21 polzades atorguen un port musculós.



NOVA GENERACIÓ DE MOTORS

Pel que fa als motors, els nous GLC equipen la nova generació de motors de gasolina i dièsel de quatre cilindres de Mercedes-Benz, que compaginen potència amb eficiència. La marca alemanya dota aquest SUV amb 5 motors, dos gasolina de 197 i 258 cavalls i tres dièsel de 163, 194 i 245 CV. Els consums en dièsel se situen en només 5,2 litres, mentre que els motors de cicle Otto arrenquen en una despesa de 7,1 litres. Tots els propulsors van associats a una caixa automàtica de 9 velocitats 9G-Tronic i a un sistema de tracció integral 4Matic.