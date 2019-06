Mercedes-Benz CLA, l'estilitzat cupè compacte

Mostrant un disseny estilitzat en el qual predominen les proporcions optimitzades, Mercedes-Benz llança al mercat la segona generació del CLA Cupè, un model que en la seva primera generació rejoveneix la marca de Stuttgart i es converteix en el primer cupè de quatre portes del segment compacte.

Aquesta segona generació és més estilitzada, i ara també és una mica més llarga (4,68), més baixa i més ampla, amb la qual cosa mostra un aplom més esportiu amb un disseny simplificat i atemporal en el qual destaca el frontal amb efecte «nas de tauró». A la part posterior els llums de dos elements i la matrícula, situada ara al para-xocs, emfatitzen l'amplada del vehicle.

El nou CLA Cupè es distingeix en totes les variants per la seva excel·lent resistència aerodinàmica (coeficient cx a partir de 0,23) i aquest i per un augment de l'ample de via, però amb una superfície frontal que es manté invariable amb 2,21 m2.



Caràcter dinàmic

Les rodes enrasades amb la superfície exterior de la carrosseria, els passos de roda modelats i el major ample de via subratllen el dinamisme del vehicle i li atorguen una presència esportiva, que es pot accentuar si triem les llantes adequades, en format de fins a 19 polzades.

El caràcter esportiu i elegant prové de la combinació d'una silueta allargada per sobre de les finestretes amb les portes sense marc, juntament amb el capó allargat i estructurat per mitjà de ressalts longitudinals. També hi contribueixen els fars de perfil baix amb la cridanera firma lumínica de circulació diürna, el capó perllongat de línia descendent i la graella d'efecte diamant amb estrella central.

Aquest Mercedes CLA incorpora motors d'última generació tant en gasolina com en dièsel, amb tecnologia que cerca l'eficiència, el mínim consum i les emissions reduïdes. Des del llançament, les diferents versions muntaran propulsors cicle Otto denominades 180, 200 i 250 4Matic. El caràcter esportiu del cupè es nota ja a la versió 180 (136 cv) amb canvi manual de sis marxes (consum de combustible en el cicle mixt 5,5 l/100 km.). El segueixen el 200, que entrega 163 cv, i el 250, de 224 cv.

A l'estiu arribaran els motors dièsel 200 (150 cv) i 220 (190 cv) amb xifres de consum de només 4,1 litres. De la transmissió de potència s'encarreguen les caixes de canvi manuals de sis relacions o les automàtiques 7G-DCT.



Interior d'avantguarda

Si ens centrem en l'habitacle, una de les claus de la singular arquitectura de l'interior del cupè és la configuració avantguardista del tauler d'instruments, en què s'ha renunciat per complet a una visera sobre el lloc de conducció. Gràcies a aquesta modificació, el cos bàsic del tauler d'instruments amb la seva forma d'ala s'estén entre les dues portes davanteres.

La prominent pantalla central permet al conductor configurar l'exposició de la informació triant entre diverses opcions. La unitat de visualització totalment exempta està disponible en tres formats, amb dos visualitzadors de 7 polzades (17,78 cm), amb un visualitzador de 7 i un altre de 10,25 polzades (26 cm) o en la versió widescreen amb dos visualitzadors de 10,25 polzades.

Tots els elements de l'habitacle (volant, mòduls de comandaments a les manetes de les portes, consola central i seients) reflecteixen els temes centrals del disseny, d'«alta tecnologia» i «avantguarda juvenil».

El primer CLA, un cupè compacte de quatre portes, va inaugurar al seu dia un segment de mercat totalment nou. L'èxit aconseguit confirma l'encert de la decisió. Fins ara s'han venut 750.000 unitats del CLA i el CLA Shooting Brake. El preu del CLA 180 amb canvi manual és de 31.400 euros.