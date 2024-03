La sequera augmenta el risc d'incendis forestals nocturns

La nit sempre s'ha vist com una mena de refugi contra els grans incendis forestals. Amb la baixada del sol, el descens de les temperatures i l'augment de la humitat es creia que era més difícil que un foc brotés o s'expandís en un bosc. Però sembla que ara això ha canviat. Segons adverteix un estudi publicat aquest mateix dimecres a la revista científica Nature, els últims anys ja s'ha detectat un augment en la freqüència i en la durada dels incendis forestals nocturns. Sobretot, a les zones afectades per sequeres extremes. "Els terres que pateixen sequeres perllongades es converteixen en combustible i fan que els focs ho tinguin més fàcil per propagar-se fins i tot durant les nits", comenten els autors d'aquest treball.

La investigació s'ha centrat a analitzar 23.557 incendis ocorreguts a Amèrica del Nord entre el 2017 i el 2020. D'aquests, almenys 1.095 es van estendre durant almenys una nit. Les anàlisis indiquen que la majoria dels focs nocturns van ser especialment voraços, ja que van cremar superfícies de més de 1.000 hectàrees i, en gairebé el 70% dels casos, es van estendre durant diverses nits consecutives. Per això, tal com destaquen els experts, els incendis nocturns han passat de veure's com una cosa gairebé esporàdica a convertir-se en un fenomen cada vegada més freqüent i associat amb "molts dels incendis més greus i més mortífers ocorreguts en l'última dècada".

Però, a què es deu aquest fenomen? Els experts apunten a les condicions de sequera extrema que pateixen els boscos com a principal factor de risc per als incendis forestals nocturns. Les anàlisis assenyalen que l'elevada aridesa del terra contribueix a propagar el foc fins i tot més que les altes temperatures nocturnes o les alteracions de la humitat. Estudis anteriors, en aquesta mateixa línia, també havien apuntat que l'augment de l'aridesa de l'aire nocturn també afavoreix l'expansió dels focs forestals durant les nits i les matinades.

Aquest fenomen també s'ha detectat a Europa, sobretot a regions com Grècia i Portugal on s'han viscut diverses onades d'incendis

Incendis europeus

Tots els estudis realitzats fins ara sobre aquest fenomen s'han centrat a analitzar-ne l'impacte als territoris dels Estats Units i el Canadà. Però, segons explica l'ecòleg forestal Lluís Brotons, els incendis nocturns també s'estan detectant a Europa. Especialment a regions de Grècia i Portugal, on els darrers anys s'han observat onades d'incendis extrems on, per exemple, s'han detectat més de 400 focs simultanis. "En aquestes zones s'estan detectant incendis nocturns cada cop més intensos", destaca Brotons, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que recorda que, de moment, encara es desconeixen molts dels mecanismes darrere aquest fenomen.

En termes generals, cada cop són més els estudis que alerten de la relació entre sequeres i incendis forestals. Sobretot en un context en què, a causa de la crisi climàtica, l'aridesa del sòl és cada cop més extrema i coincideix, a més, amb condicions meteorològiques extremes com les altes temperatures de l'estiu i unes onades de calor cada cop més freqüents, intenses i duradores. A això també se li suma el mal estat de molts boscos, que augmenta el combustible perquè sorgeixin incendis cada cop més virulents. La conjunció d'aquests factors ha multiplicat exponencialment els incendis a tot l'arc mediterrani i amenaça de continuar augmentant aquest fenomen.