Les converses entre Projecte Lola i el Banc dels Aliments de Barcelona donen els seus fruits i s'aconesgueix engegar una prova pilot per recollir menjar per als animals. L'associació figuerenca Projecte Lola es mostra molt satisfeta amb aquesta decisió. “Agraïm que ens hagin escoltat i valorat la nostra campanya, i que després de fer un treball intern de detecció de necessitats, iniciïn la seva prova pilot”, afirma Maria Sánchez, directora de l’entitat gironina de protecció animal. La seva acció no acaba aquí perquè ja estan en contacte amb altres entitats per normalitzar que a totes les cistelles de menjar d'arreu de l'Estat, s’inclogui l’alimentació per als animals.

Cal destacar que el Banc dels Aliments de Girona va ser el primer en tot l'Estat espanyol a introduir el pinso en el seu ventall de productes; és a dir, una forma de reconèixer públicament que pensar en les necessitats dels animals que conviuen amb nosaltres és una gran ajuda per a les famílies que atenen, ja que, per a la majoria d’elles, els seus animals formen part de la unitat familiar.

De fet, la campanya #FamiliaIgualQueTu va tenir un èxit sense precedents que, fins i tot va sorprendre els seus promotors: "Sabíem que la necessitat era real, però va ser desbordant la quantitat de persones que ens van escriure d’arreu de Catalunya demanant informació sobre com podien accedir o donant les gràcies per la iniciativa. Aquesta bona acollida ens va refermar en el nostre propòsit d’estendre la iniciativa a tot el territori" explica Noemí Morales, responsable de la campanya.

En aquest sentit, les xifres són clares i conviden a seguir treballant en aquesta línia, ja que en el 50% de les llars, aproximadament, hi viu un animal de companyia i, a més, segons dades de la Fundació Daina, que gestiona quatre refugis a tot Catalunya, un 20% de les entrades d'animals vénen derivades de Serveis Socials. La crisi econòmica actual està deixant a molts propietaris sense recursos per seguir mantenint els seus animals; és a dir, no es tracta d’abandonaments sinó de persones que esperen que la situació millori per poder retrobar-se amb els seus companys de vida. Davant d’aquest panorama, la recollida d’aliments per als animals es converteix en una iniciativa necessària que pot minimitzar la separació de les persones i els seus animals.