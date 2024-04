L'Iran llança un atac amb drons i míssils contra Israel

Les Forces de Defensa Israelianes han denunciat el llançament per part de l'Iran de diversos drons amb els quals previsiblement pretén atacar Israel la nit d'aquest dissabte a diumenge. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que el país ha activat els seus sistemes de defensa i que l'exèrcit està preparat per actuar. L'onada de drons podria trigar hores a arribar a Israel, segons fonts militars, i és la resposta de l'Iran a l'atac que Israel va perpetrar al consolat iranià de Damasc (Síria). La Guàrdia Revolucionària Iraniana ha confirmat el llançament de "dotzenes" de drons i míssils destinats a atacar punts específics dels territoris palestins ocupats, alguns dels quals s'haurien enlairat des del Iemen.

El president dels Estats Units d'Amèrica, Joe Biden, havia demanat a l'Iran que no actués en resposta a aquesta operació israeliana, però el règim dels aiatol·làs ha optar per la via ofensiva. Les autoritats de la Unió Europea encara no s'han pronunciat sobre l'afer.

Portugal demana alliberar el vaixell capturat

Paral·lelament, el govern de Portugal ha exigit la "llibertat immediata" de tots els tripulants del vaixell 'MSC Aries', una nau de bandera portuguesa però propietat d'un empresari israelià que ha estat capturada al Golf Pèrsic per militars iranians. Ho ha reclamat el declaracions a la premsa el ministre d'Afers Estrangers portuguès, Paulo Rangel, que també ha demanat que el mercant quedi alliberat.