Un detingut després de retenir diverses persones en una cafeteria en una ciutat dels Països Baixos

La policia neerlandesa ha informat de la detenció d'una persona implicada en la presa d'ostatges a la ciutat d'Ede, a l'est dels Països Baixos. Totes les persones que han estat retingudes contra la seva voluntat a l'establiment, el Petticoat Cafe, ja han estat alliberades. Segons havien informat anteriorment les forces de seguretat, els fets, en què s'han vist "involucrades diverses persones", s'han produït en un edifici del centre de la localitat. Les Forces de Seguretat han explicat que, de moment, "no hi ha indicis d'un mòbil terrorista", però han demanat a tota la ciutadania que romangui a casa seva.

"En un edifici del centre s'està produint una presa d'ostatges que involucra diverses persones", ha estat el missatge publicat per la Policia a la xarxa social X cap a les 10.30 del matí d'aquest dissabte. Tot i això, tres hores abans, les Forces de Seguretat ja havien demanat a la ciutadania que es mantingués allunyada del centre de la localitat i que, preferiblement, no sortissin de casa seva. A més, han informat que s'han desallotjat prop de 150 vivendes i que tots els residents estan sent atesos.

Al voltant de les 11.30 hores, la policia ha explicat que han estat alliberades tres persones, però que la situació "encara no s'havia acabat". Segons informen diversos mitjans locals, els tres ostatges que han sortit amb les mans enlaire portaven l'uniforme de l'establiment. L'amo de la cafeteria ha relatat a diferents mitjans que els seus treballadors es van veure sorpresos divendres a la tarda per un individu que va entrar armat i carregat d'explosius al local amb l'amenaça de fer explotar l'edifici.

Comunicat de l'alcalde

L'alcalde René Verhulst ha emès un comunicat sobre la "terrible situació". "Espero que la situació ara es resolgui de manera ràpida i segura", apuntava abans de fer-se oficial l'alliberament dels ostatges. També ha fet una crida a la “moderació” a l'hora de difondre vídeos per les xarxes socials. "Els ostatges que ara estan lliures tenen dret a la pau i a la privadesa. La policia també vol poder fer la seva feina correctament", ha recalcat.