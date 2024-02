El jutge de Nova York Arthur Engoron ha condemnat el magnat i expresident dels Estats Units Donald Trump a pagar 354 milions de dòlars per un delicte de frau continuat en inflar el valor de les seves propietats per obtenir crèdits en condicions favorables. A més, la resolució del jutge, que també senyala els fills de l'expresident, dictamina que Trump no podrà dirigir cap empresa a Nova York per a un període de tres anys. Aquesta prohibició també afecta les seves companyies, agrupades sota la societat The Trump Organization, que tampoc podrà rebre cap crèdit bancari en el transcurs del mateix període.

Als fills de Trump, Eric i Donald Trump Jr, també els imposa multes, per valor de 4 milions de dòlars, i no els permet posar-se al capdavant de cap empresa de l'estat de Nova York durant dos anys. Al 2022, la fiscal de Nova York, Letitia James, va denunciar el magnat per inflar el valor del seu patrimoni per obtenir préstecs en condicions favorables, així com beneficis fiscals. "El nombre d'actius inflats és enorme i afecta pràcticament la majoria de les propietats immobiliàries", va assegurar. De fet, la investigació –que era el resultat de tres anys de treball per part de la fiscal- apuntava que es van detectar més de 200 valoracions incorrectes entre els anys 2011 i 2021. L'acusació no només anava dirigida a Trump, sinó que també implicava la seva empresa –Trump Organization- i tres dels seus fills majors d'edat, en concret Ivanka, Eric i Donald Jr.