Almenys tres persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, per un atac amb ganivet i a martellades aquest dissabte a l'estació ferroviària de París-Lió, a la capital francesa, en un incident que, de moment, no està sent investigat com un atac terrorista.

El presumpte autor de l'atac ha estat identificat com un malià de 32 anys procedent d'Itàlia i en "situació legal" dins de França. Fonts policials han especificat després al mateix mitjà que el malià detingut "té un perfil que encaixa amb el d'una persona sense llar", no presentava "indicis d'extremisme religiós" i entre les seves pertinences s'ha trobat "medicació per al tractament" de malalties mentals. El succés, segons han explicat fonts policials al diari francès 'Le Figaro', ha començat cap a de les 07.35 quan el detingut ha calat foc a la seva motxilla en unes escales mecàniques del pavelló 3 del subterrani de l'estació. Després d'empènyer una dona, el presumpte autor s'ha tret un ganivet dels pantalons i ha apunyalat un ancià a l'abdomen abans de copejar-li el cap amb un martell. Aquesta víctima es troba en estat molt greu i la seva vida corre perill, per la qual cosa està sent operada d'urgència. Diverses persones han intervingut immediatament per reduir el presumpte agressor, entre els quals un agent de ferrocarrils. Dos d'aquestes persones han resultat ferides de caràcter lleu, a la mandíbula i al canell. L'incident ha provocat la interrupció temporal del servei, que ja ha estat restablert a tota l'estació.