Tina Turner ha mort aquest dimecres als 83 anys: ha mort després d'una llarga malaltia a la seva casa de Küsnacht, a Suïssa.

"Amb ella, el món perd una llegenda de la música i un model a seguir", assenyala el comunicat del portaveu de l'artista.

Turner, sovint anomenada com la "reina del rock", va ser una de les artistes discogràfiques més importants de tots els temps, coneguda per èxits com "What's Love Got to Do with It" i "(Simply) The Best".

Va abandonar els escenaris fa una dècada per gaudir d'un definitiu i merescut descans, tot i que va mantenir la seva indiscutida corona en el món del rock. Tina Turner és una llegenda de la música que durant mig segle va enlluernar des de l'escenari amb una energia incomparable.

Nascuda com Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de novembre de 1939) es va convertir en Tina Turner per obra i gràcia d'Ike Turner, a qui va conèixer el 1956. Es van casar el 1960 i després d'anys de maltractaments, Tina el va abandonar el 1976.

Guanyadora de dotze premis Grammy i amb més de 200 milions de discos venuts, els majors èxits de la seva carrera van arribar en els anys 80, quan es va convertir en la gran estrella femenina del rock.