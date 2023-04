El Parlament Europeu aposta per crear una força de reacció ràpida a la UE com a resposta al nou context geopolític en plena invasió russa d'Ucraïna. En una resolució aprovada per 444 vots a favor, 96 en contra i 86 abstencions, el ple ha donat suport a un instrument militar que busca que la UE tingui una capacitat de desplegament ràpid en cas de crisi. La idea dels eurodiputats és que estigui formada per fins a 5.000 efectius per tal de "protegir els ciutadans i els principis de la UE arreu del món". El text aprovat pel ple apunta que aquesta força de reacció ràpida hauria d'estar operativa a tot tardar l'any 2025.

Entre d'altres, els eurodiputats defensen que s'hauria d'encarregar d'operacions de rescat i evacuació, l'entrada i fase inicial d'operacions d'estabilització i el reforç temporal de les missions. La iniciativa defensada pel Parlament Europeu preveu que les tropes tinguin dedicació exclusiva, però que els estats puguin convocar-les en cas d'emergència. També plantegen que cal que tingui una caserna general operativa amb finançament permanent, així com el personal i la infraestructura adequada. El ponent del text, l'eurodiputat del PSC Javi López, ha apuntat que la creació d'una força de reacció ràpida a la UE seria una "millora significativa" per als instruments de seguretat i defensa europeus. "Això ens permetrà no només ser un aliat més fort dins del marc de cooperació UE-OTAN, sinó també que també serà un pas important cap a la nostra autonomia estratègica per convertir-nos en un actor geopolític real i creïble en un món en constant competència", ha indicat López. La proposta de crear una força de reacció ràpida a la UE va quedar fixada en el pla estratègic de seguretat i defensa aprovat el 2022, l'anomenada Brúixola Estratègica. S'hi recollia que aquest instrument militar es creés a tot tardar l'any 2025.