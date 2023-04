La història es repeteix per 59a vegada en els darrers anys. L'agència espacial nord-americana NASA ha tornat a escollir una fotografia del figuerenc Juan Carlos Casado com a APOD, imatge mundial del dia. Es tracta d'una captura de la tempesta auroral sobre Saariselkä en el nord de la Laponia finlandesa. L'astrofotògraf d'origen basc es consolida així com l'expert amb més APOD de l'estat espanyol i està entre els cinc primers del món.

Ell mateix contextualitza la imatge, presa el 19 d'abril passat: "Algunes nits el cel és el millor espectacle de la ciutat. En aquesta nit, les aurores van regnar al cel i la tempesta geomagnètica que va crear aquest colorit espectacle del cel es va originar a partir d'un sol cada vegada més actiu. Sorprenentment , atès que la CME solar que s'aproximava el dia anterior no havia tocat la Terra, no s'esperava que aquesta tempesta creés aurores. En primer pla, dos caçadors d'aurores feliçment sorpresos contemplen el cel espectacular i canviant. No obstant això, independentment dels pronòstics, es van informar aurores en els cels nocturns de la Terra no només a l'extrem nord, sinó també al sud fins Nou Mèxic, Estats Units”.

"Els vívids colors groc, verd, vermell i porpra de les aurores són causats per àtoms d'oxigen i nitrogen al capdamunt de l'atmosfera de la Terra que reaccionen als electrons entrants"

La imatge es va capturar amb un gran angular sobre Saariselkä al nord de Lapònia finlandesa. “Es veia una aurora brillant amb un grau inusualment alt de detall, gamma de colors i amplitud al cel. Els vívids colors groc, verd, vermell i porpra de les aurores són causats per àtoms d'oxigen i nitrogen al capdamunt de l'atmosfera de la Terra que reaccionen als electrons entrants", explica.

Divulgador científic

Juan Carlos Casado té un extens currículum com a astrofotògraf i divulgador científic de temes relacionats amb l'astronomia. És el coordinador del portal tierrayestrellas.com. Des de fa anys, forma part del projecte TWAN (The World At Nigth) reconegut per la Unesco. Col·labora des de fa més de vint anys amb el grup Shelios. Les seves fotografies han estat publicades en nombroses revistes de prestigi nacional i internacional, entre elles National Geographic, en la seva versió original dels Estats Unió i en l'espanyola. També col·labora en el projecte de telescopi robòtic TAD de l'Observatori del Teide. És autor del llibre Astrofotografía viajera. Recentment ha posat en marxa una nova empresa de serveis astronòmics que es diu AstroXperiences.