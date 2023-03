L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha reaparegut a Facebook i YouTube després que les principals xarxes socials li hagin aixecat el veto vigent arran de l'assalt al Capitoli el gener del 2021. "He tornat", ha estat el lacònic missatge de Trump, amb un vídeo corresponent al dia de la seva elecció presidencial on apareix afirmant: "Em sap greu haver-vos fet esperar. Hi ha hagut complicacions". Seguidament, el magnat nord-americà promociona la seva candidatura a les pròximes presidencials amb el lema 'Trump 2024. Make America Great Again!'. Facebook, YouTube i Twitter van censurar els comptes i canals del líder republicà després de l'assalt dels seus partidaris al Capitoli, i la resposta de Trump va ser crear la xarxa social Truth.