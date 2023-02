La Comissió Europea (CE) ha demanat als seus empleats que eliminin la plataforma xinesa de vídeos TikTok dels seus telèfons mòbils corporatius i dels personals en què utilitzen aplicacions de treball per por que es pugui violar la protecció de les seves dades.

«Per protegir les dades de la Comissió i augmentar la seva ciberseguretat, el Consell d’Administració de la CE ha decidit suspendre l’aplicació TikTok als dispositius corporatius i personals inscrits en els serveis de dispositius mòbils de la Comissió», ha informat aquest dijous el servei informàtic europeu en un correu electrònic a què ha tingut accés el portal EURACTIV. La institució executiva europea ha donat fins al 15 de març com a data límit per a la desinstal·lació de TikTok.

Uns 125 milions de persones de la Unió Europea (UE) accedeixen cada mes a TikTok. La plataforma, propietat del gegant xinès ByteDance, s’ha convertit en un fenomen global en els últims anys, i ha popularitzat els vídeos en vertical i s’ha convertit en un temps rècord en la sisena aplicació digital més consumida del món. No obstant, aquest èxit ha anat de la mà amb les sospites que la Xina podria utilitzar TikTok com una finestra d’espionatge als seus rivals. Aquesta al·legació ha portat països com els Estats Units i Taiwan a prohibir-ne l’ús als dispositius electrònics dels funcionaris, un camí que els països europeus encara no han seguit.

Accés a les dades europees

El comissari europeu d’Indústria, Thierry Breton, ha citat aquesta preocupació per justificar la mesura. I és que el novembre passat, TikTok va admetre que els seus empleats a la Xina i a nou països més podien accedir a les dades personals dels usuaris europeus, una cosa que, segons van assenyalar, s’ajusta a la normativa de la UE i es fa per al manteniment i la millora de la plataforma.

Tot i així, les explicacions de TikTok semblen no haver convençut del tot les autoritats europees, especialment després que ‘Forbes’ revelés que empleats de la companyia havien utilitzat l’aplicació per espiar els seus periodistes.

«Estem decebuts amb aquesta decisió, que creiem que és equivocada i es recolza en malentesos fonamentals», ha assenyalat un portaveu de TikTok, que ha remarcat que la companyia està entossudida a «minimitzar els fluxos de dades dels seus usuaris fora d’Europa».