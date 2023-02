El nombre de víctimes mortals pels terratrèmols al sud de Turquia i el nord de Síria ja superen les 34.000. Segons les últimes actualitzacions, Turquia ha registrat 29.605 morts, mentre que la suma a Síria creix fins als 4.574, tenint en compte tant les zones controlades pel govern com les províncies dominades pels rebels. Les darreres dades arriben just una setmana després de la catàstrofe i en un moment en què els primers combois d'ajuda humanitària arriben a les zones rebels de Síria. També aquests darrers dies, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha traslladat per telèfon les seves condolences al president turc, Recep Tayyip Erdogan, i s'ha compromès a incentivar la mobilització de recursos del sector privat.