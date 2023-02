Almenys 1.300 persones han mort a Turquia i Síria per un terratrèmol de 7,4 graus de magnitud aquest dilluns a la matinada amb l’epicentre a prop de la ciutat de Kahramanmaras, al sud-est de Turquia i a pocs quilòmetres de la frontera amb Síria.

El sisme, el de més magnitud que es recorda al país anatoli des del 1999 –aquest, pròxim a Istanbul, va ser de 7,6 graus i va deixar més de 17.000 morts– ha provocat la destrucció de milers d’edificis de vivendes a diverses ciutats de la regió, com ara Adana, Antioquia, Kilis, Gaziantep, Malatya i Diyarbakir, a més de Kahramanmaras.

⚠️VIDEO | Primeras imágenes del terremoto en Turquía M7.8. pic.twitter.com/t5ZwrRFWWu — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 6 de febrero de 2023

«Els nostres equips de recerca i rescat han sigut enviats immediatament cap a les regions afectades pel terratrèmol. El nostre Ministeri de l’Interior, serveis d’emergències i governadors estan treballant ràpidament», ha dit a les xarxes socials aquesta matinada el president turc, Recep Tayyip Erdogan.

En total, dels més de 500 morts, 284 són del costat turc de la frontera; els altres, més de 230, han sigut en regions de Síria controlades pel govern de Damasc i de Bashar al-Assad, sobretot a les províncies d’Alep, Hama, Latakia i el Tartús, segons el Govern sirià.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Diyarbakır'da bina çöktü



Çok sayıda yurttaş enkaz altında kaldı



Yurttaşlar, bina altında kalanlara yardım etmek için yoğun çaba harcıyor pic.twitter.com/nkQVKR7g3H — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 6 de febrero de 2023

Les xifres, però, no faran més que augmentar als dos països: la regió viu aquesta setmana una onada de fred i una tempesta hivernal amb precipitacions de neu i gelades previstes fins, com a mínim, dijous d’aquesta setmana. A més, segons assegura el govern turc, les tasques de rescat no han fet més que començar, i hi hauria, en aquests moments, centenars o fins i tot milers de persones atrapades sota les runes dels seus edificis destruïts.

Les imatges de televisió a Turquia mostren com ciutadans, de matinada i durant aquest matí, intenten treure els seus veïns de sota la runa.

El terratrèmol principal d’aquest dilluns a la matinada ha començat a les 4.00 h (hora local) i ha sigut catalogat de 7,4 graus a l’escala de Richter. No obstant, durant les hores següents, han sigut registrades més d’una desena de rèpliques a tota la regió, algunes de les quals han sigut d’una magnitud de fins a 6,6 graus a l’escala de Richter.

«Demanem als nostres ciutadans que no utilitzin gaire el telèfon i que mantinguin les línies de telecomunicacions sense ocupar, i que surtin de casa, que no s’hi quedin. Les rèpliques podrien provocar el col·lapse de més edificis que hagin sigut malmesos en el primer sisme», ha demanat el govern turc en un comunicat.

«Hem rebut de diversos països ofertes d’ajuda. Els hem comunicat que ara, el que necessitem, és equipament mèdic i assistència en les tasques de rescat de les víctimes», ha dit el vicepresident turc, Fuat Oktay, en una roda de premsa des de la capital turca, Ankara.