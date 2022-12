Les autoritats de Corea del Sud han denunciat aquest dilluns que diversos drons nord-coreans han travessat la frontera i han desplegat avions i helicòpters per abatre'ls, en el que seria el primer incident d'aquest tipus des del 2017.

Fonts de l'Estat Major de l'Exèrcit sud-coreà han indicat que Seül ha detectat cap a les 10.25 hores (hora local) múltiples "objectes no identificats" en àrees de la província de Gyeonggi i ha afegit que els aparells han creuat la Línia de Demarcació Militar.

Així, ha ressaltat que han sigut localitzats a Gimpo, Ganghwa i Paju, fet que ha provocat la suspensió temporal dels vols civils durant les operacions militars per abatre'ls, segons ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap. De moment es desconeix si els drons portaven explosius.

Aquestes fonts han ressaltat que Seül ha procedit a emetre trets d'advertiments i ha enviat avions i helicòpters a la zona. En el marc de la resposta de Seül, una avioneta CA-1 s'ha estavellat en el comtat d'Hoengseong, 140 quilòmetres a l'est de la capital, si bé els dos pilots han aconseguit saltar i han resultat il·lesos.

"Els hem identificat amb els nostres propis ulls", han recalcat aquestes fonts, que han posat l'accent que "l'operació segueix en marxa contra els aparells". Corea del Nord no s'ha pronunciat de moment sobre l'incident.

El succés és el primer d'aquest tipus des del 2017, si bé entre 2014 i 2017 Seül va denunciar nombroses operacions de sobrevol de drons per part de Corea del Nord i va advertir de l'amenaça militar que suposaven aquests aparells, tant per a perpetrar atacs com en operacions d'espionatge.

L'incident té lloc enmig de l'augment de les tensions a la península de Corea després dels últims trets de míssils balístics per part de Pyongyang, inclosos dos de curt abast llançats durant la jornada del divendres.

Les autoritats dels Estats Units i Corea del Sud van acordar la setmana passada realitzar maniobres militars conjuntes "realistes", especialment davant escenaris d'atac amb míssils o armes nuclears per part de Corea del Nord. El Ministeri de Defensa sud-coreà va recalcar que les parts preveuen, a més, ampliar els seus exercicis conjunts de cara al pròxim any després d'una trobada entre alts càrrecs de Defensa de tots dos països.