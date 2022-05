El papa Francesc va revelar que ha demanat viatjar a Moscou per reunir-se amb el president rus, Vladímir Putin, per demanar-li que aturi la guerra a Ucraïna, però que encara no ha rebut resposta, en una entrevista que publica avui el diari ‘Corriere della Sera’. També va assegurar que en la seva recent trobada amb el president hongarès, Viktor Orbán, aquest li va assegurar que els russos «tenen un pla i que el 9 de maig tot haurà acabat». El 9 de maig (de 1945) és el dia que se celebra la victòria de la Unió Soviètica sobre l’Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial.

El Papa va explicar que, mentre que sí que ha conversat amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, encara no ha parlat amb Putin, de qui va rebre una trucada al desembre pel seu aniversari i que després de 20 dies de guerra va demanar al cardenal secretari d’estat, Pietro Parolin, que enviarà al president rus el missatge que estava disposat a anar a Moscou.

«Per descomptat, era necessari que el líder del Kremlin permetés algunes finestres. Encara no hem rebut resposta i hi continuem insistint, tot i que em temo que Putin no pot i no vol tenir aquesta reunió ara mateix», va explicar el pontífex.

D’altra banda, de moment va remarcar que no anirà a Ucraïna: «Sento que no hi he d’anar. Primer he d’anar a Moscou, primer m’he de reunir amb Putin. Però jo soc sacerdot, ¿què hi puc fer? Faig el que puc. Si Putin obrís la porta...», va avançar.

L’enuig de Putin

Segons el ‘Corriere della Sera’, la preocupació del papa Francesc és que Putin, de moment, no s’aturarà.

Respecte al paper de l’OTAN en aquest conflicte, el Papa afirma que no sap si l’«enuig» de Putin va ser provocat per la presència de l’Aliança Atlàntica a les portes de Rússia, però creu que «sí que el va facilitar».

Sobre si és lícit l’enviament d’armes per part dels països a Ucraïna perquè es defensi de la invasió, el Papa va dir que no és capaç de respondre i va afegir: «Estic massa lluny de la pregunta de si és correcte proveir els ucraïnesos. El que és clar és que en aquesta terra s’estan provant armes. Els russos ara saben que els tancs serveixen de poc i estan pensant en altres coses. Les guerres es lliuren per a això: per provar les armes que hem fabricat».

Segons Francesc, «aquest va ser el cas que es va donar en la Guerra Civil Espanyola abans de la Segona Guerra Mundial».

«El comerç d’armes és un escàndol, pocs s’hi oposen. Fa dos o tres anys va arribar a Gènova un barco carregat d’armes que va caldre traslladar a un gran vaixell de càrrega per transportar-les al Iemen. Els treballadors del port no volien fer-ho. Van dir: pensem en els nens del Iemen. És una cosa petita, però un bonic gest. N’hi hauria d’haver molts així», va afegir.

Orbán

El pontífex va negar que el cap de l’Església ortodoxa russa, el patriarca Ciril, pugui col·laborar a aturar Putin, ja que en la conversa per videoconferència que van tenir, «els primers 20 minuts em va llegir totes les justificacions de la guerra».

«Tenia una reunió programada amb ell a Jerusalem el 14 de juny. Seria el nostre segon cara a cara, res a veure amb la guerra. Però ara ell també està d’acord que reunir-se podria ser un senyal ambigu», va explicar.

Va revelar, a més, que en la seva recent trobada amb el president hongarès, Viktor Orbán, aquest li va assegurar que els russos «tenen un pla i que el 9 de maig tot haurà acabat».

«Espero que així sigui, així entendríem també la velocitat de l’escalada d’aquests dies. Perquè ara no és només el Donbass, és Crimea, és Odessa, està traient l’accés del mar Negre a Ucraïna, això és tot. Soc pessimista, però hem de fer tots els gestos possibles per aturar la guerra», va destacar.