Un home de tendències conspiranoiques es cala foc a les portes del tribunal on es jutja Trump

Un home de 37 anys es va calar foc aquest divendres als afores del tribunal que jutja a l'expresident Donald Trump, sense aparent relació amb el judici i vinculat d'alguna manera amb grups conspiranoics d'extrema dreta.

Abans de calar-se foc, va llançar a l'aire diversos pamflets de colors, segons van dir testimonis presencials als mitjos presents en la zona. Després, es va ruixar amb un líquid, suposadament gasolina, i es va calar foc. Hores després, continuava viu però en condició crítica.

La Policia el va identificar com a Maxwell Azzarello, un home blanc de 37 anys, natural de l'estat de Florida, que va arribar a Nova York fa molt pocs dies, sense que ni tan sols la seva família estigués al corrent.

Els pamflets que Azzarello va deixar al terra portaven per títol 'La veritable història del món' i incloïen un enllaç a les seves xarxes socials (a Linkedin i Instagram). La Policia va apuntar que estava vinculat a "teories conspiratòries".

Un compte d'Instagram amb el nom de Max Azzarello i amb el sobrenom Dipshit secrets (Secrets idiotes, en català) recull efectivament imatges d'aquests mateixos pamflets, més fotografies del seu titular, juntament amb altres missatges incoherents.

Ha circulat, a més, un manifest presumptament signat per Azzarello en el qual ell reconeix ser la persona que es va calar foc en "un acte extrem de protesta per cridar l'atenció per un descobriment urgent i important".

"Som víctimes d'una conspiració totalitària, i el nostre Govern, al costat dels seus aliats, està a punt de colpejar-nos amb un cop feixista i totalitari", resa el 'manifest' que va publicar la bloguera independent Talia Jane.

L'home es trobava el matí d'aquest divendres entre els dos grups de curiosos que durant cada jornada des que va començar el judici es manifesten a favor o en contra de Trump.