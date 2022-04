La Unió Europea apunta al petroli com a pròxim objectiu de les sancions europees perquè és "més fàcil de substituir" i representa una "factura més cara" que no pas la del gas, però no ha decidit fer aquest pas de moment. "No hi ha res fora de la taula", ha dit l'alt representant de la UE, Josep Borrell, que aposta per "diferenciar" entre els dos combustibles i "començar pel petroli". Tanmateix, el cap de la diplomàcia europea ha avisat aquest dilluns que la guerra a Ucraïna i les represàlies contra el Kremlin tenen un impacte "asimètric" a la UE perquè l'arribada de refugiats afecta els països de l'est i la dependència energètica és més important per a l'Europa central.

Així, l’alt representant ha defensat que els esforços ara s'han de centrar a ajudar Ucraïna militarment. "Tallar el gas avui, no aturarà l'exèrcit rus les pròximes setmanes", ha assegurat Borrell aquest dilluns en una roda de premsa posterior a la reunió dels ministres d'exteriors de la UE. Segons ell, no buscaven cap acord sobre noves sancions, sinó "analitzar" els nivells de dependència al gas i el petroli rus de cada estat membre de la UE. Reconeixent que no tots els països estan exposats igual a un tall en el subministrament de gas o petroli, Borrell creu que el club europeu haurà de gestionar aquestes sensibilitats amb "unitat" i "solidaritat". Rússia és el principal proveïdor de petroli cru de la Unió Europea (gairebé un 27% del total), però encara és més dependent del gas rus, ja que representa entorn del 40% del total importat. Ara bé, Borrell assegura que, en proporció, la factura del petroli és "quatre vegades superior" a la del gas. Amb tot, el cap de la diplomàcia europea ha recalcat que tots els governs estan treballant per anar reduint progressivament aquesta dependència "a curt termini". Risc de fam Borrell ha acusat el règim de Vladímir Putin de bombardejar magatzems de blat i de bloquejar les exportacions de cereals d'Ucraïna. Els ministres d'exteriors de la UE veuen amb especial preocupació que l'escassetat d'aliments i l'augment de preus generi més fam a l'Àfrica.