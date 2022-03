L’alto el foc anunciat per evacuar els civils de la ciutat de Mariúpol no ha durat ni unes hores. El Ministeri de Defensa rus ha confirmat el que ja des de fa hores havien dit les autoritats de la ciutat sobre l’incompliment de la treva i ha anunciat que reprenia l’«ofensiva sobre l’estratègic port», i sumia en el caos total els civils assetjats. La Creu Roja descriu «escenes punyents» a la localitat. L’agència russa Interfax ha informat d’atacs generalitzats en altres punts del país. Als voltants de Kíev es registren forts combats.

Les autoritats de Mariúpol van denunciar des de primera hora que Rússia està incomplint l’alto el foc anunciat. Per això, l’ajuntament ha ajornat l’evacuació de civils al no poder garantir la seguretat del corredor humanitari. «Com que el bàndol rus no respecta la treva i continua el bombardeig tant de Mariúpol com dels voltants, per motius de seguretat s’ajorna l’evacuació de la població», ha explicat el consistori des del seu compte de Telegram.

«Ho posem tot de la nostra part perquè l’acord [sobre els corredors humanitaris] funcioni. És una de les principals tasques d’avui», ha assenyalat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en un nou vídeomissatge retransmès a les xarxes socials. L’ofensiva afecta la zona de Zaporíjia, per la qual està previst que transcorri el corredor humanitari. «Encara esperem confirmació de l’alto el foc. La confirmació només s’ha rebut a la regió de Donestk», han explicat les autoritats.

La ministra ucraïnesa de Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment, Irina Vereixtxuk, ha explicat que el mediador per establir els corredors i garantir l’alto el foc humanitari és la Creu Roja i que està previst evacuar unes 200.000 persones.

Pla d’evacuació

Estava previst, i així ho havien anunciat les autoritats de Mariúpol, que l'evacuació de la població civil comencés a les 10 del matí, hora peninsular. Es duria a terme en autobusos municipals que sortirien des de tres punts de la ciutat i en vehicles particulars que s'hauran de cenyir estrictament a una ruta preestablerta. La ruta triada per al corredor humanitari és Mariúpol – Nikolskoie – Rozovka – Pologi – Orekhov – Zaporíjia.

Rússia havia anunciat a les 8 del matí hores un alto el foc temporal de cinc hores per garantir l’obertura de corredors humanitaris a les ciutats de Mariúpol i Volnovakha, situades a l’est d’Ucraïna. Però l’ofensiva militar segueix a la resta del país. La part ucraïnesa també havia confirmat la mesura a través del negociador presidencial David Arakhamia a l’agència Bloomberg.

«A les 10 del matí, hora local de Moscou, de 5 de març, el bàndol rus declara l’alto el foc i obre els corredors perquè els civils abandonin Mariúpol i Volnovakha», ha comunicat el Ministeri de Defensa a través de l’agència TASS. Minuts després, l’Ajuntament de Mariúpol ha afirmat al seu compte de Telegram que «el moment de l’obertura del corredor humanitari està actualment en marxa».

«La mesura permetrà iniciar la restauració de la infraestructura crítica de la ciutat. També serà possible proporcionar a Mariúpol productes i medicaments essencials», ha afirmat l’alcalde Vadim Boitxenko. L’exèrcit rus bloqueja el port de la ciutat des de fa dies i Boixtxenko va alertar dijous que Mariúpol, amb una població de 450.000 habitants, es trobava a punt d’una «catàstrofe humanitària».