Trump es converteix en el primer president dels EUA que perd la reelecció en gairebé tres dècades

Donald Tump passa a allargar la llista de presidents dels Estats Units que perden la reelecció. Després de perdre contra el candidat demòcrata, Joe Biden, Trump passa a ser el cinquè president que es queda sense un segon mandat en els darrers 100 anys i el primer que perd la reelecció en gairebé les tres últimes dècades. Fins ara, en l'últim segle només quatre presidents dels EUA que optaven a la reelecció no van tenir un segon mandat. En un país en què la majoria dels presidents estan en el càrrec durant dos mandats, el màxim possible, la majoria dels que van perdre la reelecció es van veure immersos en crisis econòmiques i de política exterior o en incompliments de promeses electorals.

En el darrers 100 anys, el primer en perdre la reelecció va ser Herbert Hoover, que va perdre les eleccions del 1932 després d'haver esdevingut president l'any 1929. Després d'un mandat del republicà marcat per la Gran Depressió, el demòcrata Franklin Roosevelt es va fer amb la victòria en els comicis del 1932 amb la promesa d'un 'New Deal' que impulsés reformes al país.

En els 44 anys posteriors tots els presidents van ser reelegits i es va haver d'esperar fins al 1976 perquè Gerald Ford caigués davant Jimmy Carter. Es tracta d'un cas especial perquè Ford no havia estat escollit directament a les urnes. Ford, republicà, va arribar a presidència després de la renúncia de Richard Nixon per l'escàndol del 'Watergate'. Ford era en aquell moment el vicepresident de Nixon, on havia arribat per la dimissió de l'anterior vicepresident, Spiro Agnew.

Va ser precisament Carter el següent president que va perdre la reelecció quatre anys més tard contra Ronald Reagan. Els efectes econòmics de la crisi del petroli i la crisi dels ostatges a l'Iran van fer caure la popularitat del demòcrata.

El darrer president que no va repetir mandat va ser George H. W. Bush després de prendre els comicis del 1992. El demòcrata Bill Clinton es va imposar en unes eleccions marcades pel final de la Guerra Freda per la dissolució de la Unió Soviètica. Bush també havia perdut la confiança dels votants republicans per incomplir la promesa de no crear nous tipus impositius.

Gairebé tres dècades després, Trump es converteix en el cinquè president que no renova a la Casa Blanca en l'època moderna. Els escàndols, les polèmiques i la gestió de la pandèmia han pesat en la seva cursa a la reelecció en uns comicis molt ajustats en què els demòcrates també estaven més mobilitzats que el 2016, quan el controvertit home de negocis va arribar a la Casa Blanca.