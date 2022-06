Vivendes eficients: aquestes són les obres de rehabilitació clau per reduir la factura energètica

Existeixen múltiples actuacions que permeten disminuir el consum d’energia a la llar. Millorar l’aïllament tèrmic, substituir tecnologies desfasades per altres de més eficients o introduir el control domòtic per monitoritzar la despesa són algunes de les mesures que es poden implantar en una vivenda per millorar-ne l’eficiència energètica.

Per: V. F.

La despesa energètica dels edificis residencials a Espanya posa de manifest la necessitat d’adoptar mesures per revertir unes dades gens positives. El parc de vivendes consumeix el 30% del total de l’energia, un percentatge molt més alt que a la resta d’Europa, sobretot perquè prop del 81% dels edificis tenen una qualificació energètica que se situa entre la E i la G, és a dir, que són molt poc eficients. ¿La bona notícia? Que existeix molt marge de millora, i els fons Next Generation UE poden ser el tret de sortida per emprendre aquest canvi tan necessari a través de rehabilitació d’edificis i vivendes.

La rehabilitació d’una vivenda requereix una inversió important, sens dubte, però comporta tota una sèrie d’avantatges a curt, mitjà i llarg termini començant per la lluita contra la crisi climàtica. Per exemple, millora el confort i la qualitat de vida dels habitants, suposa un estalvi en la factura energètica, augmenta el valor patrimonial de l’edifici, n’allarga la vida útil i s’incrementen les opcions de venda o lloguer.

Aquestes són 10 obres de rehabilitació clau que es poden portar a terme tant a l’exterior d’un edifici com a l’interior d’una vivenda per guanyar en sostenibilitat, eficiència i confort:

Ajudes per reduir un 30% el consum energètic

Amb l’arribada dels fons Next Generation EU és possible accedir a subvencions per introduir canvis als edificis i les vivendes que permetin millorar l’eficiència energètica i integrar les fonts renovables, descarbonitzar la calefacció i la refrigeració, contribuir a la digitalització i generar el model de gestió ‘clau en mà’. Tot plegat a través de les diferents ajudes incloses en el ‘Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials’ del Govern espanyol, que busquen reduir de mitjana el 30% del consum d’energia no renovable.

Encara que no sol ser l’element que més crida l’atenció, el canvi a un concepte ‘clau en mà’ pot ser fonamental perquè moltes comunitats de veïns s’atreveixin a fer el pas. I és que a l’agrupar els diferents serveis per a l’execució de les rehabilitacions es redueixen els tràmits i la paperassa. Entitats financeres com BBVA ja ofereixen aquest tipus de solució de la mà de diversos acords amb socis estratègics. Gràcies a això, poden oferir un servei integral que engloba la recerca i tramitació de subvencions, així com la possibilitat de sol·licitar al banc una proposta per al finançament dels projectes, incloent-hi l’avançament de la subvenció.

Beneficis econòmics per a obres de rehabilitació

I pel que fa a avantatges econòmics, existeixen tres aspectes a tenir molt en compte si es volen portar a terme obres de rehabilitació en un edifici o una vivenda:

Ajudes europees:

El pressupost destinat per part de la UE a Espanya per a la rehabilitació de vivendes és de 1.151 milions d’euros, que han de possibilitar fins a 160.000 actuacions de reforma durant els pròxims vuit anys . Aquestes ajudes són de caràcter retroactiu i podran acollir-s’hi els que hagin realitzat reformes a partir de l’1 de febrer de 2020. A més, BBVA ja disposa de solucions de finançament exclusives per a l’avançament de la subvenció concedida o per finançar aquella part de la inversió no coberta per la subvenció.

Les ajudes es complementen amb l’aplicació d’avantatges fiscals a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a rehabilitacions en edificis efectuades entre el 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2022. La deducció serà del 20% per a obres d’eficiència de la vivenda habitual o llogada, sempre que es redueixi almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració. Del 40% per a obres en la vivenda que contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable. I del 60% per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis residencials que redueixin en un 30% com a mínim l’energia no renovable.

Per a obres de rehabilitació d’edificis o obres de renovació o reparació de vivendes, existeix una deducció del 10% de l’IVA per a dos casos concrets. Per a les obres de consolidació o el tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes, així com obres de construcció, lampisteria o de millora d’eficiència energètica, entre altres. I per a les obres de renovació i reparació de vivendes en edificacions on almenys el 50% de la superfície construïda es destini a vivenda.

D’aquesta forma, es podria dir que en aquests moments conflueixen tots els paràmetres perquè es posi per fi en marxa la rehabilitació del parc residencial a Espanya amb la vista fixada en la sostenibilitat: la necessitat (reduir les emissions per avançar cap a la neutralitat de carboni), la tecnologia (amb múltiples solucions eficients) i el suport econòmic (amb les ajudes europees i el finançament de BBVA). Ara és ja només qüestió de voluntat i de compromís amb el planeta.