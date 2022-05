Rehabilitar per pal·liar la pujada de la llum

La reforma de la llar pot estalviar un 50% del cost de la factura energètica

Instal·lar reguladors de la llum, tecnologia led o tendals a les terrasses són petits canvis que es poden aplicar a casa per tal d'estalviar en la factura elèctrica. Tot i això, gastar un 50% menys en el rebut és possible amb una mica més d'ambició, sempre que s'estigui disposat a invertir en la rehabilitació per aconseguir una casa eficient. Aquest és un aspecte crític a Espanya, atès que més de la meitat dels edificis es van construir abans del 1980, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i només el 3,6% compta amb bona eficiència energètica, segons un informe de la taxadora UVE Valoraciones. Tot i així, com es pot renovar la casa buscant l'estalvi energètic?

La necessitat de renovar el parc d'habitatges fa que gairebé la meitat dels propietaris estiguin disposats a invertir amb aquest objectiu: un 23%, entre 5.000 i 10.000 euros; un 24% desemborsaria entre 10.000 i 50.000 euros; i un 21% es traslladaria a un altre habitatge a la recerca d'aquestes característiques, segons una enquesta d'Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). "Tenir un bon aïllament de la llar, millorar la il·luminació i incloure electrodomèstics de baix consum són punts bàsics per aconseguir una llar més sostenible i amb menys consum", explica Cátia Alves, directora de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat d'UCI.

Tot i això, l'autosuficiència a l'hora de generar energia verda és clau. Hi ha diferents mètodes per fer-ho mitjançant sistemes de geotèrmia, que aprofita la temperatura del subsòl; aerogeneradors, que recullen l'energia del vent; o sistemes per biomassa, extreta de matèria orgànica d’origen vegetal o animal. Tot i això, el més utilitzat actualment són les plaques solars. Una instal·lació mitjana amb 10 panells, entre tres i quatre quilowatts (kW) de potència i un pagament inicial de 8.000 euros s'amortitza en uns vuit anys, explica Óscar Gómez, CEO de Solarprofit. A partir de llavors, l'estalvi a la factura de la llum passa a ser d'uns 900 euros anuals, encara que sempre dependrà de cada cas concret. Amb plaques solars es pot aspirar a cobrir la meitat del consum de la llar, mentre que si s'hi afegeixen bateries d'emmagatzematge es podria cobrir fins al 80%. Gràcies a l'auge del sector, l'empresa Solarprofit d'instal·lació d'aquestes plaques creix cada mes un 20% en volum de negoci i en 200 empleats. “Amb material de bona qualitat i un bon manteniment, les plaques solars poden durar entre 30 i 40 anys”, afegeix Gómez. És possible accedir a la instal·lació tant en habitatges unifamiliars com en edificis amb diversos veïns, el repte dels quals serà poder arribar a un acord conjuntament.

La pujada dels preus, la crisi energètica i els efectes de la guerra a Ucraïna també han afectat el negoci de les reformes, segons Montse Moreno, vicepresidenta de l'Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari (Aepsi). De fet, convertir la casa en un lloc eficient costa entre un 10 i un 15% més que fa un any, amb entre 600 i 700 euros per metre quadrat. Respecte a aquest percentatge d'augment, que també es trasllada als projectes de plaques solars, Gómez afirma que es compensa "amb l'estalvi en el preu de la llum, que ja s'ha multiplicat per tres» en comparació amb l’any passat. D'altra banda, alerta que la compensació d'excedents -l'energia que es produeix i no es consumeix- per part de les distribuïdores "no val la pena". Això es deu segons ella al fet que depèn molt del preu del mercat a les diferents hores solars. Mentre que al migdia -quan és més probable que es generin excedents- el preu es paga més barat, a la nit es cobra més cara.

L'aerotèrmia és una altra alternativa, molt més eficient que les calderes convencionals, que permet estalviar un 30% en el consum d'electricitat. És una altra font d’energia neta i altament eficient que utilitza principalment l’energia de l’aire per climatitzar els espais. Com a inconvenient hi ha la necessitat d'emprendre "una reforma integral i de molt espai”, segons el director d'hipoteques d'iAhorro, Simone Colombelli. El terra radiant, per la seva banda, canalitza aigua calenta sota el terra amb canonades o cablejat, segons Marcos Puig , arquitecte i franquícia a Aquí tu Reforma: "Si la calefacció és a la paret s'ha d'esperar que s'escalfi l’espai, mentre que si ve de terra es calefacta més ràpidament, cosa que porta a l'estalvi energètic", afegeix. Un bon aïllament de la llar, per exemple amb panells aïllants rígids, pot reduir la factura de la llum un 20%, segons els experts.

Finançament i ajuts

Per efectuar les obres, els usuaris poden acollir-se a vies de finançament, com ara préstecs o hipoteques exclusives per a reformes. "El 70% dels espanyols solen pagar les reformes al comptat perquè no hi ha una cultura del finançament", assegura Colombelli.

El Govern oferirà ajuts de fins a 12.000 euros per habitatge unifamiliar i fins a 8.000 en cas d'habitatges en edificis, encara que també caldrà consultar les condicions que ofereix cada Ajuntament. En la declaració de la renda, la deducció serà d'entre el 20% i el 60% de l'import de la reforma.