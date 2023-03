La digitalització del sector salut: ¿ficció, present o futur?

S'estima que el mercat mundial de salut digital superarà els 600.000 milions de dòlars el 2027.

Per: L. Martín

Aplicar ulleres de realitat virtual a les cures o tractaments de fòbies, realitzar cirurgia robòtica per a intervencions poc invasives, els implants impresos amb tecnologia 3D o les aplicacions que monitoritzen malalties cròniques ja són una realitat als hospitals. Almenys en els més avançats tecnològicament. La pandèmia del coronavirus va deixar empremta en la manera com s'entén l'atenció mèdica i sanitària, ajudant a constatar l'eficàcia de la telemedicina i les eines tecnològiques aplicades al sector en moments de col·lapse sanitari. "El distanciament social va obligar els hospitals a passar ràpidament a l'atenció virtual i a confiar cada cop més en les tecnologies avançades com la computació al núvol, les telecomunicacions 5G i la intel·ligència artificial", afirma l'informe '2022 Global Life Sciences Outlook' de Deloitte. Un pas essencial per a un futur en què el pacient sigui més amo de la seva malaltia, per a l'anàlisi de les dades mèdiques i per a la prevenció.

Amb la digitalització de l'atenció primària, es poden abordar aspectes com l'envelliment poblacional i l'augment de malalties cròniques, “l'escassetat de personal, l'equitat a l'assistència o el temps de les consultes”, explica Iñaki Moreno, soci responsable del sector de 'Life science i healthcare' de Deloitte a Espanya. S'estima que el mercat mundial de salut digital superarà els 600.000 milions de dòlars el 2027, segons dades de la consultora Global Market Insights. Un creixement que envolta debats oberts sobre aspectes com el manteniment de la qualitat de l'atenció presencial o la seguretat en la protecció de dades.

Maneig de la informació

"Gran part de la transformació de la sanitat va associada a la captura i tractament de gran quantitat de dades del pacient i a l'ús de tecnologia", explica Moreno. “Com més intensiva i dependent és la prestació de les dades, més importància pren la protecció, no només per salvaguardar la privadesa, sinó també per preservar la vida. 'Hackejar' un dispositiu mòbil d'un pacient pot posar en risc la seva vida”, comenta també.

S'espera que la tecnologia transformi la manera de diagnosticar, permeti la personalització de tractaments i que identifiqui factors de risc i possibles efectes secundaris de medicaments, a més de millorar els resultats i la productivitat del sector salut. Amb aquesta evolució, el 2025 -i segons l'article 'L'acceleració de la digitalització en salut' de Deloitte- la llar es convertirà en el lloc habitual per a la cura i el seguiment rutinari de la salut, i els hospitals estaran reservats per al “tractament especialitzat, la traumatologia i les emergències”. A més, més del 70% dels espanyols realitzaran consultes per connexió vídeo i els pacients estaran més ben informats sobre possibles malalties. Aleshores, com serà l'hospital del futur?

Sense parets, digital, innovador, eficient, accessible i integrat, són algunes de les característiques que es podran veure d’aquí a uns anys. "Als centres hospitalaris del futur, l'atenció brindada fora de l'hospital serà tan segura i fiable, almenys, com la brindada en persona", conclou l'estudi de Deloitte ‘Hospitals in the future without walls’. Però per resoldre el desafiament de les dades caldrà pensar en l'atenció virtual i l'hospital del futur com a part essencial del sistema i no només com un complement. Alhora, hi haurà una atenció especial per reduir la petjada de carboni i els seus treballadors disposaran d'habilitats com la codificació, les ciències del comportament, l'anàlisi i la visualització de les dades. I, sobretot, s'anirà adaptant a les tecnologies emergents, com la robòtica o les càmeres intel·ligents.

Un rol clau en els fons europeus

En aquest context, a Espanya es preveu que en els propers deu anys canviï substancialment la forma d'entendre la salut. I això serà, en gran part, gràcies als fons europeus. "Fer tot el canvi requereix una inversió molt important i els fons europeus hi jugaran un rol clau", afegeix Moreno. El Pla INVEAT serà la inversió més gran amb càrrec als fons europeus Next Generation EU del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Sanitat i facilitarà la renovació o ampliació de més de 850 equips del parc tecnològic sanitari de tot el país. Entre els equips hi ha acceleradors lineals, equips de PET-TC, Braquiteràpia, Radiologia Vascular i Neurovascular Intervencionista, sales de Hemodinàmica, equips de Tomografia Computaritzada i de Ressonància Magnètica. De fet, el Govern ha creat el PERTE per a la salut d'avantguarda, dins del qual ocupa un lloc destacat la medicina de precisió.