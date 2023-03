L'economia circular com a necessitat empresarial

El 84% dels líders corporatius en fabricació i distribució veuen prioritari crear estratègies amb pràctiques circulars

Per: L. Martín

La conjuntura macroeconòmica actual, amb la inflació més alta en dècades i un augment incessant dels tipus d'interès, no fa que les empreses treguin importància a promoure accions al voltant de la sostenibilitat. La reducció del consum de matèries primeres, la reutilització i el reciclatge prenen impuls en un món on l'ús de materials s'ha multiplicat per quatre en 50 anys. Aquest ha passat de 28,6 mil milions de tones el 1972 a més de 100.000 milions el 2021, segons un informe de Circle Economy. La transició cap a l'economia circular pren rellevància tant per a les administracions com per a les corporacions, els inversors, els empleats i els consumidors.

“Amb l'economia lineal, els productes van en una sola direcció i es converteixen en residus. L'economia circular, en canvi, intenta intentar tancar aquest cicle per allargar-ne la vida útil, evitant generar contaminació”, explica Fàtima Vidal, professora de la UPF Barcelona School of Management. L'economia circular és àmpliament coneguda i fa dècades que evoluciona, però “cada vegada es veu més en els ecosistemes i agendes estratègiques empresarials”, explica Francisco Palao, fundador de Purpose Alliance i autor d'“Impacto Positivo”. N'és una prova que el 84% dels líders empresarials dels sectors de fabricació i distribució ja consideren prioritari establir estratègies d'economia circular per aconseguir un futur sostenible, segons l'estudi 'The State of the Circular Economy', realitzat per Sage.

A Espanya, les pràctiques més adoptades per les companyies són la utilització de recursos renovables i la recuperació de recursos. "Hi ha un gran potencial de generació de valor en altres pràctiques menys adoptades com l'extensió de vida útil o les plataformes d'ús compartit", que són aquelles que ofereixen productes per al seu ús temporal en règim d'accés en lloc de propietat. Així ho afirmen les empreses enquestades per l'estudi 'Projecte Economia Circular Espanya' elaborat per Accenture, que també revela que el 48% de les companyies busquen millorar la rendibilitat a través d'aquestes pràctiques, mentre que un 52% busca millorar la imatge o reduir riscos i el 68% ja té objectius i mecanismes de govern per a l'economia circular.

Es tracta d'una transformació que comporta innombrables oportunitats. Les companyies, gràcies a aquestes iniciatives, accedeixen a una abundància d'oportunitats que no tindrien si no estiguessin orientades a aquest propòsit. Hi ha més valor per als clients, els costos baixen i hi ha un sentit de l'activitat més enllà del producte o el servei”, sosté Francisco Palao. Últimament, a més, hi ha hagut molts 'venture capital' i inversors en matèria sostenible, que “només inverteixen quan veuen que el projecte aporta alguna cosa a la societat més enllà del benefici econòmic”, afirma Vidal. Per la seva banda, el consumidor conscienciat cerca aquest tipus de companyies i compara els productes per trobar el més adequat.

Una altra vida per als recursos

Les corporacions són conscients de la importància de respondre de manera transparent a les exigències creixents de tots els grups d'interès. Alguns exemples que han adoptat aquesta aposta per les sigles ESG (que fan referència a aspectes ambientals, socials i de governança) són: Nueva Pescanova amb 'Pescanova Blue', que té iniciatives dissenyades per pautar i documentar l'ús responsable i sostenible dels recursos naturals i l’energia; Zalando, que ha creat una plataforma de ‘marketplace’ de roba de segona mà que permet donar una altra vida a la roba; o l'empresa TooGoodToGo, que va néixer el 2016 per lluitar contra el malbaratament d'aliments. “Les noves empreses amb caràcter innovador, normalment, neixen amb vocació en allò sostenible”, indica la professora de la UPF. Per a aquests projectes, la tecnologia és clau per investigar, trobar noves maneres de produir i renovar materials.

Nous llocs de treball

El gran abast de la transformació sostenible requereix cobrir un gran nombre de llocs de treball especialitzats en aquesta àrea. L'economia circular té potencial per crear uns 700.000 llocs de treball a Europa fins al 2030, dels quals almenys un 10% es podria generar a Espanya. Però, per dur a terme tot això, caldrà una gran quantitat de perfils especialitzats. Entre aquests llocs de treball, hi ha els experts en manteniment predictiu, responsables de materials, experts en reciclatge i consultors de sostenibilitat.

Mobilització de capital

“Els fons europeus seran un bon impuls per canviar més pràctiques en empreses”, destaca Vidal. Les inversions previstes a Espanya en aquesta àrea inclouen ajuts per valor de 492 milions d'euros i mobilització de recursos superiors als 1.200 milions fins a l'any 2026 gràcies als fons Next Generation EU. La majoria de les subvencions es destinaran a sectors que aborden reptes de sostenibilitat –com el tèxtil, el del plàstic i el dels béns d'equip per a les energies renovables–. Les ajudes també impulsaran l'ecodisseny, la reutilització i la gestió de residus i la digitalització de les empreses “per millorar la competitivitat i la innovació”, afirma el Govern.