Tres experiències en vehicle elèctric i una mateixa conclusió: val la pena

Una empresa consolidada, una start-up i un particular expliquen els avantatges que els aporta l’aposta per la mobilitat elèctrica, amb el convenciment a més que estan aportant un benefici a l’entorn

Per: V. F.

Per valorar l’experiència al volant d’un vehicle elèctric, tant a nivell professional com particular, no es pot recórrer a un sol paràmetre. La qüestió econòmica és clau, per descomptat, i aquí s’hi ha d’incloure tant la inversió inicial com els estalvis que s’aconsegueixen a mitjà termini a causa del menor cost de manteniment i el preu inferior de l’electricitat respecte al combustible. També les ajudes a la compra disponibles a través del Pla Moves III (alimentat amb fons europeus) i el finançament que ofereixen entitats com BBVA. Però les conclusions estan incompletes si no se’ls afegeix el concepte mediambiental, és a dir, les emissions contaminants que aconsegueixen evitar.

Una empresa consolidada, una start-up i un particular ens expliquen les seves sensacions després de portar a terme una aposta decidida pel vehicle elèctric, amb la vista fixada no només en la rendibilitat econòmica sinó també en el seu compromís per fer front a l’emergència climàtica. Pioners que asseguren que no hi ha marxa enrere i que constitueixen un exemple per a una societat que ha de transitar com més aviat millor cap a una mobilitat realment sostenible.

Grup La Pau:

“Hem demostrat que el transport sanitari pot ser elèctric”

Jordi Alonso.

Grup La Pau, dedicat al transport sanitari a Catalunya des de fa gairebé 40 anys, va fer un gran salt en plena pandèmia quan va guanyar un concurs del Govern basc per cobrir les zones d’Àlaba i Biscaia, triplicant pràcticament el seu volum i passant de 350 a 1.200 treballadors. “A més de la nostra trajectòria i qualitat assistencial, un dels punts que van tenir més pes en l’adjudicació va ser la nostra aposta decidida pel vehicle elèctric”, assegura Jordi Alonso, director financer de la cooperativa.

En aquest sentit, compten actualment amb 427 vehicles sanitaris, dels quals 116 són elèctrics, amb unes autonomies que van dels 160 als 400 quilòmetres i que usen sobretot per a la prestació de serveis no urgents i preventius. “Hem demostrat que es pot aplicar la mobilitat sostenible al sector de les ambulàncies, oferint el millor servei possible i tenint un impacte positiu en l’entorn. Això sí, has de planificar molt bé la gestió de flotes, els horaris i punts de recàrrega, així com els pesos dels vehicles. Per això, de moment no podem fer servir ambulàncies elèctriques per als serveis urgents”, afegeix.

L’objectiu de Grup La Pau és seguir amb el procés d’electrificació iniciat, per al qual han rebut el suport financer de BBVA. Sempre tenint en compte que aquesta aposta implica que no només s’han de valorar les qüestions econòmiques –la inversió inicial segueix sent superior–, sinó també les emissions de CO2 que aconsegueixen estalviar. “En un context d’emergència climàtica no té sentit no plantejar-se les coses d’aquesta manera. És una inversió que no pots veure, però que és clau per al futur del Planeta”, recalca Alonso, que també explica que han instal·lat plaques solars a les seves seus perquè part de la recàrrega provingui de fonts renovables. “Seguirem així, la nostra aposta pel medi ambient és decidida i, a més, creiem que podem ser un exemple per a altres sectors”, conclou.

Plazy:

“Les nostres ganes d’emprendre estan lligades amb un compromís amb la sostenibilitat”

Davide Brea.

Quan Davide Brea, gallec establert a Sabadell, va decidir que volia deixar la seva feina estable i emprendre un projecte personal, tenia clar que havia d’estar lligat de manera indissociable amb la sostenibilitat. “En un negoci els números han de quadrar, això és obvi, però volem que sigui sempre de manera sostenible, tant a nivell social com mediambiental”, assegura. Per això, quan va posar en marxa Plazy el 2020, un servei de neteja manual de vehicles a domicili, va apostar per l’ús de vehicles elèctrics, productes ecològics i contractació de qualitat.

Quan un usuari sol·licita a través de l’app un servei de neteja, els especialistes de Plazy (‘els plazers’) utilitzen un quad elèctric per desplaçar-se al lloc on està aparcat el cotxe, amb tot el material necessari al bagul. “Tenen una autonomia d’entre 120 i 140 quilòmetres però, a més, el nostre algoritme està dissenyat per optimitzar les rutes, de tal manera que els serveis siguin el màxim d’eficients”, comenta Brea. Després, a la nit, els vehicles es recarreguen en els diferents aparcaments que Plazy té repartits per les seves àrees d’actuació.

L’evolució de la start-up, que ha quedat finalista en l’última edició del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental, demostra que el model és vàlid. Va començar a Sabadell, després es va anar obrint a altres ciutats del Vallès fins que ha fet el salt a Barcelona. “Des de començament d’any ja hem fet els mateixos serveis que en tot el 2021 i la nostra previsió és facturar 300.000 euros, el doble que l’any passat. Ara el pla és seguir creixent per tot Catalunya i passar dels 5 vehicles elèctrics en servei als 20 a l’acabar l’any. I en tres anys la idea és disposar de 130 plazers”, avança. La idea parteix d’una cosa senzilla: oferir un rentat manual especialitzat –d’entre una hora i mitja i dues hores de durada en la seva fórmula estàndard– al millor preu possible i amb la comoditat per a l’usuari de no haver de desplaçar-se. La clau és saber executar-lo bé i amb el mínim impacte ambiental.

Manel Martorell:

“El cotxe elèctric em va perfecte per viatjar per carretera, encara que has de planificar-te bé”

Manel Martorell.

La millor prova de la satisfacció de la família Martorell amb el seu cotxe elèctric és que han decidit comprar-se’n un altre. “Fa dos anys que tenim un BMW i1, que utilitza la meva dona per anar a treballar de Teià a la Zona Universitària de Barcelona, i li va perfecte. Són uns 60 o 70 quilòmetres diaris, amb una autonomia d’uns 260 quilòmetres, així que només es necessita una càrrega completa a la setmana”, explica Manel Martorell. Arran de la bona experiència, fa quatre mesos va decidir comprar-se un Tesla Model I per utilitzar en la seva activitat laboral –té una empresa comercial– i afrontar un dels grans reptes per a un cotxe elèctric: els viatges per carretera de llarga distància.

I, segons Martorell, el resultat segueix sent positiu: “Viatjo molt a Saragossa, Bilbao i Madrid i el cotxe em va perfecte, encara que has de canviar l’enfocament al qual estaves habituat, per planificar la ruta en base als punts de recàrrega ultraràpida disponibles i afegir una hora més al temps de viatge”, comenta. Tot depèn de la distància a recórrer, és clar. El Tesla disposa d’una de les autonomies més grans del mercat, uns 450 quilòmetres, i això li permet arribar a la capital aragonesa sense parar, motiu pel qual només s’ha d’assegurar que a l’hotel on s’allotja existeixi un punt de recàrrega. En el cas de Madrid, ha de parar a mig camí per recarregar, encara que sol aprofitar el temps per descansar i menjar alguna cosa.

“N’estic molt satisfet, perquè les sensacions de conducció són fantàstiques i perquè sé que estic contaminant menys. Tinc una filla de 13 anys i m’agrada saber que li estic donant un bon exemple a nivell de protecció mediambiental”, destaca. Això sí, considera que encara falta bastant perquè el cotxe elèctric pugui fer un salt massiu, perquè falten facilitats per animar els conductors. I cita alguns punts de millora possibles: “Que les ajudes a la compra siguin més senzilles, sense tants tràmits; que els punts de recàrrega es col·loquin a les àrees de servei de les autopistes per no haver de desviar-se; i que també es porti a terme una transició elèctrica en el transport de mercaderies”. Pas a pas, encara que comença a ser urgent.

Dos incentius per passar al cotxe elèctric

Un dels principals obstacles per passar al cotxe elèctric segueix sent el preu de compra, que encara se situa per sobre dels models de gasolina, dièsel o híbrids. No obstant, s’han de tenir en compte dos incentius pensats per promoure la transformació sostenible del parc mòbil a Espanya: el Pla Moves III i el finançament específic que ofereix BBVA per a l’adquisició de vehicles elèctrics. I si algú encara té dubtes, l'entitat compta en la seva ‘app’ amb un comparador que ajuda a calcular els estalvis que suposaria adquirir un cotxe elèctric en comptes d'un de gasolina sobre la base de conceptes com la despesa en combustible, els peatges o els impostos.

El Pla Moves III ha arribat a la tercera edició. És un pla d’ajudes que suposa una subvenció directa que pot anar des dels 700 euros fins als 9.000 euros, depenent del tipus de vehicle adquirit (elèctrics endollables i de pila de combustible) i de la seva autonomia. La convocatòria del Pla Moves III està vigent fins al 31 de desembre del 2023 i compta amb un pressupost inicial de 400 milions d’euros procedents dels fons europeus.

Així mateix, BBVA ofereix un finançament especialment dissenyat per promoure el pas a la mobilitat sostenible. Es tracta del Préstec Cotxe Ecològic, que es pot sol•licitar directament en línia i que contempla de 3.000 a 75.000 euros per adquirir un elèctric o un híbrid endollable, sense comissió d’obertura i un termini de retorn de 2 a 8 anys.