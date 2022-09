Consum de proximitat i ecològic: productes 5 estrelles

La qualitat dels aliments produïts localment, sense pesticides ni additius químics i en el seu punt de maduració és indiscutible. Si a més la petjada de carboni és menor i el seu preu és més assequible, els avantatges per al consumidor són evidents. Parlem amb dos productors, premiats per BBVA per les seves pràctiques sostenibles.

Per: N. Bonet

Cada vegada es parla més de la qualitat dels productes de proximitat i de l’agricultura ecològica, així com de la seva aposta decidida per un futur verd i sostenible. I és que els seus avantatges són molts respecte al producte industrialitzat i globalitzat que la majoria de vegades no té en compte factors essencials com el temps de maduració, l’excessiu ús de pesticides o el consum d’hidrocarburs per al seu transport.

Els consumidors s’inclinen cada vegada més per aquests aliments frescos, de temporada, amb una traçabilitat fàcil de seguir i amb totes les garanties de qualitat. Són productes més saludables i naturals, ja que compten amb menys aplicacions de productes químics o artificials per a la seva conservació, amb la qual cosa s’aconsegueix un sabor més intens que recorda els productes ‘d’abans’. Són productes cinc estrelles que, contra el que pugui semblar, no suposen una despesa més gran per als consumidors.

Per això, els agricultors i petits i mitjans productors estan apostant per sistemes de producció més eficients energèticament, amb una petjada de carboni menor i tenint en compte l’equilibri del seu entorn natural. Per impulsar aquesta transició ecològica, existeixen ajudes com el PERTE agroalimentari aprovat pel Govern, que destinarà part dels fons europeus Next Generation a millorar la sostenibilitat, traçabilitat i seguretat de la producció, amb 1.800 milions d’euros.

Aquestes ajudes es podran sol·licitar i tramitar a través d’entitats bancàries com el BBVA.

POMONA FRUITS

Abelles i ases en harmonia amb el cultiu de pomes

“Els productes cultivats de forma ecològica conserven millor el seu sabor perquè s’han respectat els cicles de creixement que la planta necessita per completar la seva maduració, aportant al producte qualitat en nutrients i sabor”. Així de clar ho resumeix Gemma Llanes, cofundadora de Pomona Fruits, una empresa familiar de Lleida amb el bagatge de tres generacions dedicades a l’agricultura i especialitzada en el cultiu de pomes i peres ecològiques.

Abelles per pol·linitzar de forma natural (fins a 8 milions d’exemplars) i ases per desbrossar els camps de cultiu contribueixen no només a produir de forma ecològica, sinó també a garantir la biodiversitat. “Cuidem les nostres terres de forma respectuosa”, resumeix Llanes, i ho fan evitant també els fitosanitaris i els productes químics, cosa que redueix la contaminació de la terra, l’aire i l’aigua.

Pomona Fruits, que va ser premiada el 2020 com un dels Millors Productors Sostenibles per part de BBVA, avança ara cap a una agricultura biodinàmica, és a dir, aquella basada en una “aproximació holística, ecològica i ètica” a l’alimentació i els cultius. “Considerem la nostra finca com un organisme en el qual les plantes, els animals i els éssers humans viuen en harmonia”, afegeix.

Gemma Llanes convida a un consum responsable, basat no només a comprar un producte de proximitat sinó també ecològic i de temporada. Amb això no sols s’aconsegueix protegir les persones del territori, sinó també el medi ambient, generant un impacte positiu en l’entorn. ¿I això suposa un preu més elevat? Gemma Llanes és rotunda: “Els aliments ecològics no són cars, és una falsa creença”.

En aquest sentit, assegura que el problema és que “el producte convencional és molt barat perquè existeixen una sèrie de costos mediambientals que no s’imputen al producte”. Al contrari, l’agricultura ecològica té alguns costos més elevats i, a vegades, la productivitat pot baixar. Però, com sempre, es tracta de posar-ho tot en perspectiva: “1 quilo de pomes ecològiques no arriba als 3 o 4 euros; un paquet de brioixeria industrial és més car”. I molt menys sa, a més.

RIET VELL

Arròs ecològic per preservar un paratge natural

“La producció d’aliments és una de les activitats que més impacten en l’estat del planeta”, afirma Juan Carlos Cirera, director de Riet Vell, empresa dedicada al cultiu d’arròs ecològic en ple paratge natural del Delta de l’Ebre, així com de pasta de blat i llegums. Els seus camps de producció són un verdader oasi on observar aus i disfrutar del paisatge autòcton. “Elegir per a la nostra alimentació productes més sostenibles, ecològics i de proximitat podria arribar a suposar un important canvi en l’actual deriva ambiental i social en la qual estem immersos”, defensa.

Creada el 2001 per l’ONG SEO/BirdLife, en la seva constitució s’hi van implicar prop de 200 persones i altres entitats ambientals i, el 2021, va rebre el Premi als Millors Productors Sostenibles, atorgat per BBVA. ¿I què fa tan especial aquesta modalitat de cultiu de l’arròs? “A la finca tenim 42 hectàrees d’arrossar ecològic en les quals s’ha eliminat per complet l’ús de productes procedents de síntesi química en totes les fases, des de la preparació de les terres per al cultiu fins a l’envasat per a la seva venda al consumidor, cosa que beneficia el medi ambient i la biodiversitat”.

En aquest sentit, Juan Carlos Cirera recorda que el cultiu d’arròs en la seva modalitat convencional requereix una gran quantitat de productes fitosanitaris (herbicides, insecticides, fungicides, fertilitzants,…). Aclareix que “aquests productes, encara que han reduït molt la seva toxicitat en els últims anys, tenen efectes sobre l’ecosistema i sobre la qualitat del medi”, i és per això que demana uns minuts de reflexió als consumidors: “Els efectes del canvi climàtic ja són aquí i en la mesura en què tots i cadascun de nosaltres des de la nostra posició comencem a actuar, podrem aspirar a revertir aquesta situació”.

No obstant, el cultiu ecològic de l’arròs no només té un impacte positiu sobre el medi ambient, sinó també en un de més visible i directe: el sabor. Es tracta d’un arròs de gra rodó de qualitat, de la varietat autòctona guara, que és ideal per elaborar tot tipus de paelles i risottos, ja que és ric en midó. “Gràcies a això, té una gran capacitat per absorbir aromes i sabors”, asseguren des de Riet Vell, que també l’aconsellen per elaborar postres com l’arròs amb llet.