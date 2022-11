Els nuclis urbans afronten el repte d'oferir espais habitables sense comprometre els recursos naturals del futur per a una població cada cop més gran. I la digitalització és un factor clau per assolir el creixement econòmic i la millora de les condicions de vida dels seus habitants. El concepte de Smart City serà el futur de les ciutats. La digitalització i la sostenibilitat són peces clau a les ciutats del futur, i ara BBVA facilita el salt a la mobilitat elèctrica ia la rehabilitació energètica residencial juntament amb els Fons Next Generation.

Per: Carmen Lancho

Segons dades ofertes per les Nacions Unides, des del 2007 més de la meitat de la població mundial, 3.500 milions de persones, viu en zones urbanes. I esperen que aquesta quantitat pugui assolir, el 2030, el 60%, és a dir, 5.000 milions.

Aquestes grans àrees són també centres de creixement econòmic. Tot i això, encara que contribueixen al PIB mundial en una quantitat propera al 60%, també són les causants de prop del 70% de les emissions totals de CO 2 i consumeixen més del 60% dels recursos naturals, segons el mateix organisme internacional.

Per dissenyar ciutats més habitables, sostenibles i justes, i on el creixement econòmic no comprometi la cura del medi ambient, l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les TIC, és necessària, i ha donat com a resultat el desenvolupament de les anomenades Smart Cities.

Beneficis de les ciutats intel·ligents

Mobilitat, economia circular, gestió de residus, seguretat, ús eficient de recursos naturals (aigua, energia o espais verds), gestió de serveis públics, control d'emissions, fins i tot governança, tenen en la digitalització la resposta per impulsar un transport multimodal, reduir costos en despeses energètiques innecessàries, control de la contaminació, dotar de recursos públics i accessibles, augmentar la participació ciutadana i la transparència dels governs.

L´objectiu de construir ciutats intel·ligents és crear espais més humans, amigables i respectuosos amb el medi ambient que permetin reduir l´impacte de l´activitat humana i millorar la qualitat de vida de les persones.

Les Smart Cities més emblemàtiques del planeta

El concepte de ciutat connectada no parla d’espais futuristes. Al contrari, els seus plantejaments ja s'estan aplicant en ciutats de tot el món. Avui dia, les grans capitals ja tenen aspectes propis de les Smart Cities, com Xangai, amb una mica més de 28.500.000 d'habitants, que està considerada la ciutat més Smart del planeta, segons l'analista Juniper Research, gràcies al seu projecte Shanghai´s Citizen Cloud. La ciutat ha desenvolupat una plataforma digital on els ciutadans poden trobar fins a 1.200 serveis, de forma fàcil i obre una via per connectar-se també amb les administracions públiques.

L'acompanyen al top 5 Seül, Barcelona, Pequín i Nova York, per iniciatives com l'ús de contenidors de residus intel·ligents, robots per a vigilància policial o la lectura intel·ligent de comptadors.

Com es pot participar en la Smart City?

Hi ha una sèrie d'aspectes en què els ciutadans poden participar i contribuir en els beneficis que ofereixen les Smart Cities:

Un és sumar-se a la mobilitat elèctrica i connectada.

I és que la sostenibilitat en el transport urbà és un dels grans problemes de les ciutats actuals. Passar a un cotxe elèctric té un preu de sortida més alt que un de benzina, però el primer comença a amortitzar-se ràpidament tal com mostra l'eina “Valora Cotxes” del comparador de cotxes de BBVA. Aquesta funcionalitat mostra una simulació d'usos i despeses associades a les dues motoritzacions, i com l'evolució dels estalvis en combustible, manteniment i fiscalitat beneficia la versió electrificada en 3 o 4 anys en funció de l'ús que se li doni.

A través d'aquesta nova eina, l'entitat financera ofereix una informació completa sobre el Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible, Pla Moves, i com beneficiar-se fins al desembre del 2023 dels seus ajuts.

Mentrestant, la connectivitat de les ciutats permet als usuaris triar rutes alternatives evitant els embussos, conèixer les places d’aparcament lliures o els punts de recàrrega per als cotxes endollables, utilitzant solucions Smart Mobility.

L'altre és la rehabilitació dels edificis.

Bona part de les emissions de CO 2 provenen dels edificis, i la rehabilitació pot introduir importants millores en matèria d'eficiència energètica. Totes aquestes millores també redunden en la reducció de la despesa energètica de les famílies i frenen l'escalfament global.

Ara, els ajuts econòmics dels Fons Europeus Next Generation poden impulsar les rehabilitacions energètiques eficients. Les comunitats de propietaris podran optar a aconseguir aquests ajuts econòmics segons l'estalvi energètic que aconsegueixin. Per exemple, si en aquests treballs de millora arriben a un estalvi energètic del 60% o més, l’ajuda pot arribar al 80% del cost de les obres; si l’estalvi és igual o superior al 45%, l’ajuda arribaria al 65%, o un 40% de subvenció si s'assoleix un 30% d'estalvi o més.

Per facilitar tot el procés, BBVA ofereix als seus clients un servei d'assessorament integral en tot el procés que inclou la planificació i l'execució del projecte, la tramitació de les subvencions i el finançament de la part no coberta pels ajuts. En aquest cas l'entitat disposa de préstecs exclusius per a comunitats de propietaris, que financen les reformes que millorin l'eficiència energètica dels edificis, mitjançant actuacions com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, el canvi de calderes centrals, el canvi portes i finestres o la millora de l’accessibilitat dels habitatges.

Tot i la inversió econòmica inicial que tots dos passos, mobilitat elèctrica i rehabilitació poden suposar una ràpida amortització, uns avantatges fiscals i una millora comuna de la qualitat de vida de vida a les ciutats.