Tres detinguts a Girona per estafar més de 45.000 euros amb l'estafa "fill amb problemes"

La Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar i Sant Hilari Sacalm per l'estafa del "fill amb problemes". La investigació va començar arran de la denúncia d'una de les víctimes a qui havien robat més de 17.000 euros. Els autors es feien passar per familiars i, des d'un telèfon que no era l'habitual, demanaven diverses quantitats econòmiques (entre 2.000 i 3.000 euros), per resoldre un problema econòmic amb urgència. Les víctimes solen ser persones d'entre 65 i 80 anys, amb familiars directes que estan fora de casa. Davant del dubte, els envien els diners abans d'intentar contactar amb el seu telèfon habitual o per una altra via. En total, els arrestats es van arribar a embutxacar gairebé 45.000 euros.

Un dels tres detinguts hauria estafat fins a cinc persones de diversos punts de la geografia espanyola (Madrid, Cadis, Còrdoba, Maspalomas i València) amb un total de 35.000 euros. Entre tots tres, haurien defraudat 44.800 euros.

El grup de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de Girona s'ha fet càrrec de les detencions dels autors, resolent les vuit estafes.

La Policia Nacional demana "cautela" amb aquest tipus de delictes i que es mantingui la calma en cas de rebre missatges d'aquest tipus.

El 'modus operandi' dels estafadors passa per continuar demanant diners a les víctimes, aprofitant la seva preocupació per suposats fills o nebots. L'estafa comença amb l'enviament massiu de missatges a través d'aplicacions de missatgeria instantània.