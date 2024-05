La icònica Pastisseria Sans de la Bisbal d'Empordà canvia de mans

El pastisser Oriol Balaguer fa un nou pas en la seva carrera professional en recollir el testimoni de la Pastisseria Sans, la icònica confiteria de 97 anys situada a La Bisbal d'Empordà que ha vist passar tres generacions de la mateixa família de pastissers. Es tracta del segon projecte centenari d'Oriol Balaguer després de La Duquesita (1914), a Madrid.

A la pastisseria gironina crearà una carta en la qual apostarà per una gastronomia dolça tradicional, elaborada de manera artesanal en l'obrador de la botiga, per aprofundir en els sabors de sempre. També tindrà un espai de capritxos salats amb vins, formatges i cecines de la zona.

El 'bisbalenc', creat en els anys 30 del segle passat

Balaguer oferirà algunes de les seves propostes més reconeixibles, però en la seva carta inclourà noves xocolates, bombons, postres, pastissos i una àmplia oferta de rebosteria de temporada, a més de conservar totes les referències més emblemàtiques de l'actual Sans com són el 'bisbalenc', la Sacher, el 'bescuit glacé', el trufat de nous, el pastís de Xixona i xocolata, el pastís de formatge, els 'xuixos' de crema i els seus famosos canelons.

El 'bisbalenc', un pastís de quatre textures, és unes postres considerades patrimoni gastronòmic del Baix Empordà que té els seus orígens en aquest negoci familiar. El seu fundador, Modest Sans, el va crear en els anys 30 del segle passat. S'elabora a partir d'una massa de pasta fullada, cabell d'àngel, pinyons i sucre, i el seu sabor ha captivat a genis com Salvador Dalí.

El currículum triomfador de Balaguer

Balaguer, nascut el 1971 a Calafell (Tarragona), va estudiar a l'Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona i, després de treballar en les millors pastisseries belgues i espanyoles, va formar part de l'equip de Ferran Adrià durant set anys. El 1993, amb només 21, va ser triat Millor Mestre Pastisser Artesà d'Espanya i, el 1997, Millor Pastisser de Restaurant d'Espanya. A més, va ser distingit com a Millor Pastisser de Catalunya el 2003, Professional de l'Any el 2006 i Millor Pastisser-Reboster d'Espanya el 2008.

També va ser reconegut el 1997 amb les Millors Postres d'Espanya i la seva creació '8 Textures de Xocolata' va ser reconeguda com a Millors Postres del Món el 2001. El 2014 va guanyar el concurs Millor Croissant Artesà d'Espanya. i, el 2017, el seu va ser el Millor Panettone Artesà d'Espanya. El 2018 va ser nomenat Millor Xef Pastisser per l'Acadèmia Internacional de Gastronomia. El 2023, La Duquesita va ser reconeguda com a Millor Pastisseria de Madrid per l'Acadèmia de Gastronomia Madrilenya.